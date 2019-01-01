هل يكون كيمبيمبي مفاجأة باريس أمام ريال مدريد؟

اللاعب قد يشارك في مركز قلب الدفاع بجوار تياجو سيلفا

فيسبوك تويتر بلال محمد

يقترب بريسنيل كيمبيمبي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، من الدخول إلى التشكيلة الأساسية لفريقه، لمواجه ريال مدريد.

وسيلعب باريس سان جيرمان، أمام ريال مدريد مساء غد الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشهد مران الفريق الفرنسي اليوم، وجود 24 لاعباً استعداداً للفريق الملكي الإسباني، مع غياب عدداً كبيراً من اللاعبين على رأسهم مبابي وكافاني ونيمار ودراكسلر.

مع غيابات باريس، ستكون الفرصة مناسبة للظهور الأوروبي الأول لإيكاردي مع فريقه الجديد، بعد المشاركة امام ستراسبورج في الدوري يوم السبت الماضي.

المحكمة الرياضية تكشف عن قرارها بشأن إيقاف نيمار

ومن المتوقع أن يشارك كيمبيمبي في دفاع الفريق الباريسي، بجوار قائد الفريق تياجو سيلفا.

ووفقاً للأخبار الصحفية، ستكون تشكيلة باريس سان جيرمان على النحو التالي:

نافاس – مونييه – تياجو سيلفا – كيمبيمبي – بيرنات – ماريكنيوس – إدريسا جاي – فيراتي – سارابيا – دي ماريا – إيكاري.