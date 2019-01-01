"ما أشبه الليلة بالبارحة".. هل يكرر الزمالك مصالحة جماهيره أمام إنبي؟

الزمالك يسعى لتحقيق الفوز على إنبي في الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره إنبي، غدًا الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "بتروسبورت".

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره أمام نظيره إنبي، بعد التعادل الأخير الذي كان بطعم الهزيمة أمام نصر حسين داي الجزائري، بهدف لكل فريق ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

يحتل الزمالك المركز الأخير في مجموعته بالكونفدرالية بنقطة واحدة بعد الهزيمة أمام جورماهيا الكيني ومن بعده التعادل أمام نصر حسين داي.

ويتصدر الفريق الجزائري المجموعة بأربعة نقاط بعد الفوز في المباراة الأولى على بترو أتلتيكو، بينما يأتي الفريق الكيني والأنجولي المركزين الثاني والثالث.

في الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لم يتلق الزمالك سوى هزيمة واحدة أمام النجوم بهدف دون رد، ومن بعدها كانت مواجهة إنبي وانفجر الأبيض وقتها بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، على نفس الملعب "بتروسبورت".

فهل يعيد الزمالك نفس الانتصار على حساب إنبي بعد السقوط الإفريقي، بالتعادل على أرضه ووسط جماهيره، أمام نصر حسين داي ويفوز على إنبي ويصالح جماهيره، أم للفريق البترولي رأيًا أخر.

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ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 نقطة بعد 19 لقاء لعبهم الأبيض، حيث فاز في 15 مباراة وتعادل في 3 وتلقى هزيمة واحدة فقط، وأحرز لاعبيه 44 هدفًا وتلقت شباكه 15.