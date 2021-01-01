هل يقوم ليفربول بصفقات "الإنقاذ" في يناير؟ كلوب يُجيب ويُزيد الأمور تعقيدًا!

علينا الفوز على مانشستر يونايتد..

ألمح يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، إلى رغبته في عقد صفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أن الأمر برمته يعود إلى الإدارة التي لا توفر الأموال اللازمة لإتمام تعاقدات جديدة.

تصريحات المدرب الألماني أتت في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي أشار خلالها إلى أن ليفربول يُقيّم الصفقات "على أساس يومي".

الريدز في حاجة ماسة إلى بعض التعاقدات وخصوصًا في الدفاع بعد تراجع النتائج في الآونة الأخيرة، أمر يؤمن به كلوب، لكنه يعود ويؤكد أن القرار في النهاية ليس بيده بل بيد الإدارة.

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كلوب قال "بالطبع هناك شخص آخر يتخذ هذه القرارات، دائمًا ما كانت الأمور على هذا النحو، إذا فوجئ الناس بهذه الحقيقة الآن، فآسف لا يمكنني مساعدتهم!".

وتابع "نحن نتناقش يوميًا في وضع الفريق، نفكر في هل يمكننا تحسين شيء ما أم لا؟ أقدم توصيات وأمور كهذه، لكن لا يمكنني أن أصرف الأموال، ليس هكذا تسير الأمور".

"أنا لا أتخذ هذه القرارات، ولم يسبق لي وأن أتخذتها من قبل قط."

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وعندما سُئل كلوب عمّا إذا كان حديثه يعني أن الأمر يعتمد على إخبار الإدارة له بوجود أموال للصفقات، أجاب "بالضبط! أنا لا أريد إرباك أي شخص، آمل أن أكون قد أوضحت ذلك الآن".

ليفربول مُنيّ بهزيمة غير متوقعة من بيرنلي بهدف نظيف يوم الخميس، وبعد المباراة لم يتردد كلوب في الخروج وتوجيه اللوم لنفسه واعتبار أنه "المسؤول الأول" عن تراجع النتائج.

وحول ذلك، قال كلوب اليوم "مباشرةً بعد المباراة قلت ما كنت أفكر به، قلت عندما لا تسير الأمور على أرض الملعب بالطريقة التي نريدها فهناك مشكلة والمشكلة أن الأشياء التي أخبر اللاعبين بها، لم أخبرها لهم بشكل واضح".

"لذا يجب أن أغيِّر الطريقة التي أخبر اللاعبين بها ومن ثم سيكون علينا تغيير طريقة لعبنا أيضًا."

وأتم متحدثًا عن مباراة مانشستر يونايتد القادمة "نريد الفوز بالمباراة بالطبع، هذا واضح".

الجدير بالذكر أن ليفربول بات يحتل المركز الرابع بفارق ست نقاط عن المتصدر مانشستر يونايتد، في الوقت الذي عجز فيه الريدز عن الفوز بآخر 5 مباريات على صعيد البريميرليج بثلاث تعادلات وهزيمتين.