هل يقلد أتلتيكو؟ مدرب ليفانتي يكشف موقفه من الممر الشرفي لريال مدريد

يرى الإيطالي أليسيو ليسشي المدير الفني لنادي ليفانتي أن نادي ريال مدريد يستحق التحية والاحترام، وأكد أن فريقه سيقف في ممر شرفي للنادي الملكي قبل مباراة الفريقين في الدوري الإسباني.

ويحل ليفانتي ضيفًا على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد مساء الخميس، في ختام منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

ماذا قال ليسشي؟

وخلال المؤتمر الصحفي المخصص للمباراة، أشاد ليسشي بمواطنه كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بعد تحيته له، واعتبره مرجعًا للمدربين في إيطاليا.

وقال ليسشي: "بالنسبة لي، سيكون اللعب ضده فخرًا لا يوصف، سأقدم له الشكر عندما أراه، إنه مرجع كامل ومطلق لكل المدربين، إنه أمر مهم للغاية بالنسبة لي".

وأضاف: "إن الاعتراف بعملي هو مصدر فخر وأكثر منذ ذلك إذا جاء من مدربين أمثال تشافي وأوناي إيمري وأنشيلوتي".

هل يقف ليفانتي في ممر شرفي لريال مدريد؟

وأكد المدرب الإيطالي أن ليفانتي سيقف في ممر شرفي لتحية ريال مدريد على تحقيق لقب الدوري الإسباني.

وقال: "سوف نقف لهم، لا أرى أي مشكلة، الأمر عادل، ونحن نادٍ نبيل، وهم قاموا بعمل عظيم".

وحسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لموسم 2021-22 بعد فوزه على إسبانيول برباعية نظيفة في الجولة 34 من المسابقة، قبل أربع جولات على النهاية.

يذكر أن نادي أتلتيكو مدريد رفض الوقوف في ممر شرفي لغريمه في العاصمة الإسبانية، قبل مباراة الفريقين على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في الجولة 35 من "لا ليجا".

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