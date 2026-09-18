في مقابلة مع اللاعب السابق خورخي فالدانو لصالح موفيستار بلس، قال مهاجم برشلونة البالغ من العمر 19 عاماً لامين يامال إن الكرة الذهبية يجب، من حيث المبدأ، أن تذهب إلى أفضل لاعب وليس إلى من سجّل أكبر عدد من الأهداف.

وقال يامال: «أعتقد أن الكرة الذهبية يجب أن تذهب إلى أفضل لاعب في العالم، هذا كل شيء. وليس إلى لاعب سجّل 80 هدفاً، لأنك إذا سجّلت 80 هدفاً فإنك تحصل على جائزة الهداف نظير ذلك. إنهما أمران مختلفان تماماً لا يفهمهما الناس».

وبالنسبة لبطل العالم وأوروبا الإسباني، فإن أفضل لاعب ليس دائماً هو الهداف أيضاً. «أفضل لاعب في العالم هو ذلك الذي تتابع مباراة بصفتك معلّقاً وتستمتع بها، فتراه وتقول في نفسك: هذا لاعب يتميّز بوضوح عن كل الآخرين، ولن تستعيد الكرة الذهبية «قيمتها الحقيقية» إلا عندما تذهب مجدداً إلى أفضل لاعب كرة قدم، «وليس إلى من يسجّل أكبر عدد من الأهداف أو من فاز بأكبر عدد من الألقاب».

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من هم اللاعبون الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية؟

وتُعتبر هذه التصريحات على نطاق واسع تلميحاً واضحاً لكين، الذي حصل مؤخراً على الحذاء الذهبي بصفته هداف الموسم الماضي بعدما سجّل 73 هدفاً في جميع المسابقات مع بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا.

وإلى جانب كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، ونجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي، يُعتبر كين ويامال من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية. وقد فرض يامال ومبابي على وجه الخصوص نفسيهما مراراً على دائرة الضوء في الأيام الأخيرة بتمجيد ذاتي مثير للجدل.

فقد قال الإسباني البالغ من العمر 19 عاماً على سبيل المثال: «أنا ومبابي، نحن الأفضل في العالم، لكنني أعتقد أنني كنت أستحقها هذا العام. بالنسبة لي، هذا أمر واضح، وكل من يشاهد المباريات يعرف ذلك».

وفي العام الماضي، توّج يامال بلقب الليغا مع برشلونة، وأنهى الموسم بمساهمته في 42 هدفاً خلال 45 مباراة في جميع المسابقات، مسجّلاً 24 هدفاً وصانعاً 18 هدفاً. ومع ذلك، من المرجّح أن تكون حجّته الأكبر للفوز بأرفع جائزة فردية في كرة القدم هي التتويج بكأس العالم مع إسبانيا.