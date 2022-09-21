هل يقصد صلاح؟ نجم مانشستر سيتي: ليفربول أقل فعالية عن الموسم الماضي!

ليفربول يعاني منذ بداية الموسم

كشف متوسط ميدان فريق مانشستر سيتي رودري عن وجهة نظره فيما يقدمه نادي ليفربول حتى الآن في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث انخفض مستوى الريدز هذا الموسم بصورة ملحوظة للغاية عما قدمه فريق يورجن كلوب في الموسم الماضي، فبعد أن تنافس ليفربول مع السيتي لنهاية المطاف، ابتعد عن التواجد في المراكز الأولى.

وتحدث رودري عن المستوى الذي يظهر به ليفربول، حيث يرى أن فريق الريدز لا يعاني من "أزمة" ولكنهم "أفل فاعلية" عن الموسم الماضي.

ماذا قال رودري؟

استبعد رودري أن يكون ليفربول في أزمة كبيرة، فالحديث في الأيام الماضية كان حول دخول الريدز للنفق المظلم، لكنه يرى أن فريق يورجن كلوب بات أقل فاعلية.

حيث قال لصحيفة "Gazzetta dello Sport": "مستوى الدوري الإنجليزي مرتفع جدًا لدرجة أنه بمجرد أن تتباطأ فقد تخسر النقاط".

وواصل: "ليفربول ليس في أزمة، هم فقط أقل فاعلية، والدوري الإنجليزي الممتاز لا يسمح لك بالاسترخاء".

ما هو موقف ليفربول حاليًا؟

يتواجد فريق مانشستر سيتي الآن في المركز الثاني خلف آرسنال بتحقيق 17 نقطة، فيما يتواجد ليفربول في المركز الثامن بحصوله على 9 نقاط فقط.

بداية الريدز سيئة للغاية حتى الآن، والمشكلة ليست في الدوري الإنجليزي فقط بل خسر فريق يورجن كلوب من نابولي برباعية لهدف في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ليفربول فريق برايتون يوم 1 أكتوبر ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.