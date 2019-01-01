هل يغير هازارد وكيل أعماله ويسير على خطى ميسي ونيمار؟

أيام هازارد معدودة في تشيلسي

حصل تييري هازارد، والد إيدين هازارد لاعب تشيلسي، على رخصة مزاولة مهنة وكيل أعمال اللاعبين مما قد يجعله يتولى مسئولية انتقال نجم البلوز إلى ريال مدريد.

هازارد حصل على جائزة أفضل لاعب في تشيلسي للموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ تييري صار رسميًا وكيل أعمال وسوف يعمل مع ابنائه إيدين وثورجان وكيليان وإيثان.

وأوضحت أنّ لاعب تشيلسي قد يغير وكيل أعماله ويسير على خطى هداف برشلونة التاريخي، ليونيل ميسي، ونجم باريس سان جيرمان، نيمار، بأن يصبح والده هو وكيل أعماله.

يا لها من تصديات رائعة في البريميرليج🥅pic.twitter.com/neNIaWej9E — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 18, 2019

وسوف يمهد تييري مسأله انتقال إيدين إلى ريال مدريد خاصة وأنّ والده يرغب في إتمام الصفقة منذ سنوات ويحلم برؤية نجله بالقميص الملكي.

كما يقترب ثورجان، لاعب بروسيا مونشنجلادباخ، من الانضمام إلى بروسيا دورتموند مقابل 40 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد قد يعلن عن حسم صفقة هازارد عقب انتهاء الدوري الأوروبي يوم الأربعاء 29 مايو المقبل.