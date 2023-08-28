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هل يغيب عن كلاسيكو الهلال؟ .. كريم بنزيما يتعرض للإصابة خلال مواجهة الاتحاد والوحدة

زهيرة عادل
Karim Benzema - Ittihad 2023Getty
كريم بنزيماالإتحادالوحدةالهلالدوري روشن السعودي

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شهدت مواجهة الاتحاد أمام الوحدة تعرض النجم العميد الفرنسي كريم بنزيما للإصابة، أثناء مجريات الشوط الأول.

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العميد يحل ضيفًا حاليًا على فرسان مكة، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وفي الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، وخلال كرة مشتركة مع المدافع المغربي جواد الياميق سقط بنزيما مصابًا.

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وحاول الجهاز الطبي للنمور إجراء الإسعافات الأولية له في أرض الملعب، ليتمكن من استكمال اللقاء، لكن ما هي إلا دقائق قليلة إلا وطلب التغيير.

ودفع البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للاتحاد، بالبرتغالي جواو فيليبي "جوتا" بدلًا منه قبل نهاية الشوط بخمس دقائق فقط.

وتحوم حاليًا الشكوك حول قدرة الفرنسي على اللحاق بمواجهة الكلاسيكو المقبلة أمام الهلال، ضمن الجولة الخامسة، والمحدد لها الأول من سبتمبر المقبل، في ظل علامات التألم التي ظهرت على وجهه على مقاعد البدلاء.

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180706 الأصوات

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