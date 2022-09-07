ريال مدريد أعلن رسميًا عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها اللاعب.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها قائده الفرنسي كريم بنزيما، والتي أخرجته من مواجهة سلتيك الاسكتلندي في الجولة الأولى من دور المجموعات في النسخة الجديدة دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد حقق انتصارًا عريضًا خارج أرضه على سلتيك بنتيجة 3-0 لحساب المجموعة السادسة، لكن ما عكر صفو الفوز هو خروج بنزيما مصابًا بعد 30 دقيقة من صافرة البداية.

وعلى الرغم من أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد طمأن جماهير الفريق الملكي على حالة نجم الفريق في تصريحات ما بعد المباراة، إلا أن التضارب في التقارير أصاب الجماهير بالقلق.

وأجرى بنزيما مجموعة من الاختبارات الطبية في مدينة فالديبيباس الرياضية بعد عودة ريال مدريد من اسكتلندا، ليتم الكشف أخيرًا عن طبيعة إصابة قائد النادي الملكي.

ماذا جاء في بيان ريال مدريد؟

ريال مدريد، وعبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، كتب في بيان لتوضيح حالة المهاجم الفرنسي: "بعد الفحوصات التي أجراها لاعبنا كريم بنزيما من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة نصف الوترية، وحمل زائد في عضلات الفخذ، وكلاهما في الفخذ الأيمن".

ريال مدريد لم يكشف عن المدة التي سيغيب فيها بنزيما عن الملاعب، وأكد في البيان أنه سيتم تقييم تطور حالة اللاعب الصحية بشكل متواصل.

ما هي مدة غياب بنزيما؟

وعلى الرغم من عدم إعلان ريال مدريد عن مدة غياب قائده، إلا أن كل شيء يشير إلى أن بنزيما سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.

ومن المتوقع أن يعود بنزيما إلى الملاعب في الثاني من أكتوبر المقبل، عند مواجهة ريال مدريد أمام أوساسونا، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، وهي المباراة التي تقام على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ما هي المباريات التي يغيب عنها كريم بنزيما؟

ومع غياب لمدة ثلاثة أسابيع، فإن الفرنسي الدولي سيغيب عن مواجهات مايوركا وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ومباراة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

ومن المحتمل جدًا ألا يتوجه بنزيما إلى فترة التوقف الدولي لخوض معسكر مع منتخب فرنسا.