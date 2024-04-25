هل يغيبان عن مواجهة بايرن ميونخ؟ رودريجو وبيلينجهام يُثيران القلق في تدريبات ريال مدريد

ريال مدريد يستعد لمباراتين خارجتين في الدوري ودوري الأبطال

أثار الثنائي، جود بيلينجهام ورودريجو، القلق داخل تدريبات ريال مدريد، وذلك بعدم تواجدهما في المران الأخير استعدادًا لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني يوم غدٍ الجمعة.

الريال الذي هزم برشلونة 3-2 في الجولة الماضية يستعد لأسبوع صعب، يبدأ بمواجهة ملعب أنويتا ضد ريال سوسيداد ثم بايرن ميونخ على ملعب أليانز أرينا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

صحيفة ماركا الإسبانية أوضحت أن النجم الإنجليزي يُعاني من التهاب في المعدة والأمعاء، فيما تعرض زميله البرازيلي للإنفلونزا، ولم يستطع اللاعبان خوض الحصة التدريبية الأخيرة قبل السفر إلى سان سيباستيان في إقليم الباسك.

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ورجحت ماركا أن غياب اللاعبين عن المران لن يمنع تواجدهما في الطائرة المتجهة إلى الباسك لمواجهة ريال سوسيداد، مشيرة إلى الأمر سيُحسم تمامًا مساء اليوم بناءً على تطورات حالتهما الصحية، وقد أكد المدرب كارلو أنشيلوتي ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، ولكن رغم ذلك فقد خلت القائمة المعلنة فيما بعد من اسم بيلينجهام لكنها شهدت تواجد رودريجو.

وأتمت الصحيفة بالتأكيد على أن تواجد اللاعبين في ميونخ يوم الثلاثاء القادم لمواجهة العملاق البافاري لا تحوم حولها أي شكوك، مما طمأن جمهور الملكي قبل المواجهة المرتقبة في دوري الأبطال.