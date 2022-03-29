هل يغادر إشبيلية؟ لوبيتيجي يحسم قراره من تدريب مانشستر يونايتد

علم موقع جول أن المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي هو أحد المرشحين لتولي مسؤولية تدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

حيث يرغب نادي الشياطين الحمر في التوقيع مع مدرب جديد بدايةً من الموسم القادم مع تراجع رالف رانجنيك من الإدارة الفنية إلى منصب المدير الرياضي للفريق.

وتحدث مدرب أشبيلية الحالي إلى شبكة "ABC Sevilla" حول ارتباط اسمه بالنادي الإنجليزي في الوقت الحالي.

حيث قال لوبيتيجي: "لقد نقلتها عدة مرات وقلت ذلك. أنا متواجد حيث أريد أن أكون".

وواصل: "أنا سعيد. هنا يمكنني تطوير عملي بأفضل طريقة ممكنة، وليس لدي شك وإرادتي ثابتة. أنا حيث أريد أن أكون حقًا".

وأوضح: "الثقة التي أشعر بها في النادي مطلقة، منذ اليوم الأول".

في غضون ذلك، تحدث المدير الرياضي لإشبيلية مونشي عن أهمية لوبيتيجي لمشروع النادي الإسباني.

حيث قال: "السنوات التي كنا قادرين فيها على إقناع جولين بالتواجد هنا ستكون سنوات من المجد والفرح".

وكانت التقارير الصحفية تشير لوجود 4 مرشحين لتولي مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد بدايةً من الموسم القادم.

لكن يبدو بعد تصريحات لوبيتيجي أنه يستبعد تواجده في مسؤولية الفريق الإنجليزي حيث أنه عبر عن سعادته بالتواجد في الفريق الإسباني.

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