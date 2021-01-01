هل يُعيد التاريخ نفسه؟ بشرى سارة لبرشلونة بعد السقوط مع رايو فاييكانو بالكأس

نبأ سعيد..

أسقطت قرعة دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا برشلونة في مواجهة رايو فاييكانو، في مواجهة من المقرر لها أن تقام بملعب النادي المدريدي بأواخر يناير الحالي، ومعها "بشارة سارة" لجماهير النادي الكتالوني.

لم يسبق وأن التقى برشلونة مع رايو فاييكانو منذ ثلاثة عقود، وكانت آخر مرة سقطا سويًا في مباراة بالكأس بموسم 1980-1981، وتحديدًا في الدور ربع النهائي آنذاك.

برشلونة في ذلك التوقيت عانى من أزمات كثيرة على صعيد الدوري الإسباني وتذبذب شبيه بما يعيشه الآن، لكنه تمكن في النهاية من عبور بوابة رايو فاييكانو ثم صار بطلًا لكأس الملك.

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مباراة الذهاب في مدريد انتصر فيها البرسا وقتها بثلاثية نظيفة في 21 مايو 1981، ثم كرر فوزه في إقليم كتالونيا بثلاثية لهدف، وأنقذ البلوجرانا موسمه بتحقيق لقب الكوبا المفضل دومًا لهم.

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الوضع الآن يبدو شبيهًا كثيرًا مع العبارة الشهيرة "التاريخ يعيد نفسه"، فبرشلونة متعثر للغاية على صعيد الليجا وتقريبًا فقد الأمل في اللقب بعد اتساع الفارق لـ10 نقاط مع المتصدر أتلتيكو مدريد.

فلو أعاد التاريخ نفسه، وبالنظر إلى الظروف المحيطة في بطولة الكأس من خروج ريال مدريد وجاره الأتليتي، تبدو كل الأمور مُهيئة لكتيبة رونالد كومان لإنقاذ موسم باللقب رقم 31 للكوبا في تاريخ البرسا.

الجدير بالذكر أن مباريات الكأس قديمًا كانت تقام بنظام الذهاب والإياب حتى الدور النهائي، لكن هذا النظام تم إلغاؤه منذ الموسم الماضي، لتكون مباراة واحدة هي الفيصل في من يتأهل عن كل دور.