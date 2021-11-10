هل يعود ميسي إلى برشلونة؟ وما دور تشافي؟

منذ انضمام ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد نهاية عقده مع برشلونة، لم يظهر بالمستوى المطلوب منه، مما فتح الباب أمام العديد من التساؤلات.

ولعل أهم وأكبر تلك التساؤلات، هل سيعود ميسي إلى برشلونة مرة أخرى، خاصة بعد تصريحات اللاعب السابقة، التي أكد خلالها أنه سيعود مع أسرته يومًا ما إلى مدينة برشلونة ومنزله السابق.

وسنحاول معًا في التقرير التالي من موقع جول، البحث حول حقيقة عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة..

ما الموعد المحتمل لعودة ميسي إلى برشلونة؟

البرغوث الأرجنتيني صاحب الـ 34 عامًا، قد وقع على عقد انضمامه إلى باريس سان جيرمان في أغسطس الماضي، ولمدة موسمين لينتهي عقده في صيف 2023.

وينص عقد ميسي مع الفريق الباريسي، على وجود خيار يسمح بالتمديد لعام إضافي، بعد الاتفاق بين الطرفين.

ولهذا فإن عودة ميسي إلى برشلونة قبل صيف 2023، ستكون صعبة وستكلف خزائن الفريق الكتالوني الكثير من الأموال، وإن أرادت إدارة جوان لابورتا استعادة أسطورتها من جديد سيتعين عليها الانتظار حتى هذا الموعد لتتعاقد معه في صفقة انتقال حر.

ما رغبة ميسي في العودة إلى برشلونة؟

ميسي الذي نشأ وترعرع داخل جدران قلعة كامب نو، أكد في تصريحات صحفية سابقة، أنه سيعود يومًا مع أسرته إلى مدينة برشلونة، ويستقر هناك في منزله.

ولكن بحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن اللاعب الأرجنتيني الدولي، ينوي أن يواصل العمل مع برشلونة حتى بعد اعتزاله ولكن في الجانب الإداري من الفريق.

عكس ما كان يحدث سابقًا حين يبتسم ميسي كثيرًا في تدريبات برشلونة وتراه عابسًا مع الأرجنتين🇦🇷



بعد الفوز بلقب كوبا أميركا تغير كل شيء



ميسي رحل عن برشلونة وكل صوره من تدريبات راقصي التانجو تحمل ابتسامة عريضة لا تجدها كثيرًا في تدريبات باريس سان جيرمان 😁 pic.twitter.com/5P7lqGeSe9 — جول العربي - GOAL (@GoalAR) November 10, 2021

وشدد ميسي أثناء حواره مع "سبورت" أنه لا يعلم حتى الآن إذا كان سيعود إلى برشلونة كلاعب أم لا، ولكنه واثق من العودة إلى برشلونة مرة أخرى.

كيف يساعد تشافي في عودة ميسي لبرشلونة؟

إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا، تعاقد مع تشافي هيرنانديز قبل أيام لقيادة الفريق فنيًا، ومحاولة تصحيح المسار من جديد، بعد الفترة المخيبة لآمال جماهير الفريق في السنوات الماضية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن لابورتا قد يستعين بخدمات تشافي أيضًا، في إقناع ميسي للعودة إلى برشلونة من جديد، خاصة إن استمر مستواه مع باريس بالوضع الحالي وعدم مشاركته المنتظمة.

وتجمع تشافي وميسي علاقة قوية داخل وخارج الملعب، منذ أن كانا يلعبا معًا في صفوف الفريق الكتالوني، حتى رحل تشافي إلى قطر في 2015، وقد تستغل إدارة برشلونة تلك العلاقة في إقناع ميسي بالعودة إلى الفريق مرة أخرى.

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