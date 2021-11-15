هل يعود لينتقم؟ .. النصر يُوجه أنظاره لمدرب الهلال السابق

أقال النصر السعودي مطلع الأسبوع الجاري مدربه الثاني هذا الموسم، البرتغالي بيدرو مانويل، بعد 4 مباريات فقط من تعيينه فشل في الفوز في أي منها، وتبحث الإدارة حاليًا عن مدرب جديد.

إيمانويل تولى تدريب النصر قبل مواجهة نصف نهائي دوري أبطال آسيا مع الهلال، وقد خسرها 2-1 وخسر بعدها 8 نقاط متتالية في الدوري السعودي بتعادل وخسارتين آخرهما كانت أمام الشباب.

من هو مدرب الهلال السابق المرشح لتدريب النصر؟

صحيفة البلاد السعودية أفادت أن البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس يتصدر قائمة المرشحين لتدريب النصر، حيث تُتابع الإدارة النصراوية وضعه جيدًا في ناديه بنفيكا.

صاحب الـ67 عامًا يتولى الإدارة الفنية لبنفيكا منذ أغسطس 2000، وقد خرج خالي الوفاض من الموسم الماضي وحل ثالثًا في الدوري البرتغالي، فيما لعب هذا الموسم 11 مباراة فاز في 9 وتعادل في واحدة وخسر مثلها ليبتعد عن الصدارة بفارق نقطة وحيدة.

جيسوس يرتبط مع بنفيكا بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويبدو أن تجديد العقد بعيد عن أرض الواقع خاصة للعلاقة المتوترة التي تجمعه بالرئيس الجديد للنادي "روي كوستا".

نجم ميلان السابق تولى منصبه في أكتوبر الماضي خلفًا للمستقيل لويس فيليبي فييرا، والذي استقال بعد اعتقاله من السلطات الأمنية على خلفية تهم بالفساد والتزوير والاحتيال وغسيل الأموال.

إدارة مسلي آل معمر تأمل في أن يؤدي التوتر بين كوستا وجيسوس إلى انفصال المدرب عن ناديه ومن ثم التعاقد معه لقيادة العالمي هذا الموسم.

الفكرة الأخرى لدى الإدارة السعودية هي أن يتم الاستعانة بمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري ومن ثم التوقيع مع جيسوس عقب نهاية عقده مع بنفيكا.

ماذا قدم جيسوس مع الهلال في السعودية؟

جيسوس سبق أن عمل في الدوري السعودي وتحديدًا مع نادي الهلال، لكنه لم يمكث في السعودية سوى نصف موسم قاد الفريق خلاله في 20 مباراة من الدوري السعودي فاز في 15 وتعادل في 4 ولم يخسر سوى واحدة كانت أمام الحزم.

أداء الهلال تحت قيادة المدرب المخضرم خطف إعجاب الجميع، والأهم أن جيسوس نجح في فرض شخصيته على جميع نجوم الفريق وهو ما ساهم في التزام الجميع وضبط غرفة تغيير الملابس مما انعكس إيجابيًا على الأداء والنتائج.

المدرب البرتغالي تُوج مع الهلال بكأس السوبر السعودي بعد فوزه على الاتحاد 2-1 في الرياض، ورغم ذلك ورغم الأداء والنتائج الجيدة للفريق وتصدره جدول ترتيب الدوري إلا أن الإدارة الهلالية اتخذت قرارًا بإقالته في يناير 2019 لأنه رفض تجديد عقده والبقاء مع الفريق حتى نهاية دوري أبطال آسيا 2019 ... فهل يعود للنصر لينتقم من الهلال؟

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