هل يعود إبراهيموفيتش للسويد؟ بيان رسمي يحسم الأمور

نادي هاماربي السويدي ينشر بيانًا رسميًا يوضح فيه حقيقة انضمام زلاتان إبراهيموفيتش لهم في الموسم الجديد.

أثار النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الكثير من الجدل مساء الأمس عندما نشر صورة له مع قميص فريق هاماربي ليتحدث الجميع عن عودته للعب كرة القدم في بلاده من جديد وليثير الكثير من الأسئلة.

وأجاب زلاتان إبراهيموفيتش بنفسه على تلك الأسئلة رفقة النادي السويدي في بيان رسمي نشره النادي قبل قليل وأوضح من خلاله تفاصيل تعاون لاعب لوس أنجلوس جلاكسي معهم.

جاء هذا عبر الموقع الإلكتروني للفريق وعن طريق تصريحات لرئيس النادي فون يوكسول وأخرى لزلاتان إبراهيموفيتش كشفوا من خلالها أن التعاون سيكون في صورة شراكة.

وكتب النادي: "هذا الأسبوع التقى ممثل عن فريق هاماربي بزلاتان إبراهيموفيتش وحصل على حوالي نصف أسهم الشركة المستحوذة على الفريق ليصبح أحد الشركاء في الملكية".

زلاتان إبراهيموفيتش يكشف عن ناديه الجديد

وقال رئيس النادي: "هذا وضع جديد بالنسبة لنا لذلك نشعر بحماس كبير، والتوقيت ممتاز أيضًا لقد تطورنا بشكل ملحوظ في السنوات الماضية والموسم القادم سنشارك في الدوري الأوروبي".

وأضاف: "وجود شخص مثل إبراهيموفيتش في النادي بكل ما يملك من خبرات وعقلية انتصارية وشغف يمنحنا قوة أكبر، لكن لا يزال الوقت مبكر للحديث عن أي تفاصيل تخص ذلك التعاون".

وأردف زلاتان بنفسه: "هاماربي فريق كرة قدم مذهل ولديه جماهير شغوفة بالإضافة للكثير من الاحترام في كل مناطق السويد، لقد أحببت الفريق والجماهير دومًا".

وأنهى بيانه: "كنت منبهرًا بما فعلوه في السنوات الماضية داخل وخارج الملعب، ومساهمتي في تطوير النادي وتقدمه للأمام تجعلني أشعر بالسعادة والحماس".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة أشارت أن ميلان يسعى لضم إبراهيموفيتش في يناير ويطلب النجم السويدي الحصول على 3 مليون يورو فيما تبقى من الموسم بينما يعرض الفريق مليونان فقط.