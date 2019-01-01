هل يُعادل كلوب رقم المنحوس الأعظم في نهائي دوري الأبطال؟

يسعى مدرب ليفربول يورجن كلوب، لإنهاء عقدته ونحسه مع المباريات النهائية، التي لم يذق خلالها طعم الفوز منذ عام 2013، وذلك عندما يواجه توتنهام في آخر ساعات اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبدأت لعنة النهائيات تطارد المدرب الألماني عندما خسر نهائي دوري الأبطال مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ، وتبعها بخسارة نهائي كأس ألمانيا عامين متتالين، قبل أن يخسر 3 بطولات مع ليفربول، بواقع واحدة في نهائي كأس الرابطة وأخرى يوربا ليج والأخيرة نهائي دوري الأبطال العام الماضي.

والآن لا يأمل فقط في إنهاء عقدة النهائيات، بل لتفادي معادلة رقم المنحوس الأعظم في نهائيات الأبطال، والإشارة إلى بطل العالم 2006، المدرب الإيطالي مارتشيلو ليبي.

وتجرع المدرب الإيطالي المخضرم من مرارة الهزيمة في نهائي الكأس ذات الأذنين 3 مرات مع فريقه السابق يوفنتوس، بدأها بالسقوط أمام بوروسيا دورتموند في نهائي 1997، وفي العالم التالي ريال مدريد، ثم ميلان في النهائي الممل عام 2003 بركلات الجزاء الترجيحية.

وبالنسبة لكلوب، فقد خسر لقب الأبطال مرتين عامي 2013 و2018، وحال تعثر أمام الديوك اللندنية، سيعادل رقم السلبي المسجل باسم ليبي.