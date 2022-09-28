هل يطول الغياب؟ .. الكشف عن حجم إصابة الشهراني والعويس

ثنائي الهلال غاب عن مواجهة أمريكا بالأمس

خضع ثنائي الهلال ومنتخب السعودية ياسر الشهراني ومحمد العويس، صباح اليوم الأربعاء، لأشعة رنين مغناطيسي، بعدما تعرضا للإصابة خلال معسكر الأخضر في إسبانيا.

الأخضر ينهي معسكر إسبانيا:

في 17 من سبتمبر الجاري، انطلق معسكر الأخضر في مدينة أليكانتي الإسبانية، ضمن المرحلة الثانية من الإعداد للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

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Shahid Shahid

خلال هذا المعسكر، خاض المنتخب السعودي مباراتين وديتين أمام الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية، انتهت كلتاهما بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر معسكرين آخرين في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، قبل أن يشارك للمرة السادسة في الحدث العالمي.

وأوقعت القرعة السعودية ضمن المجموعة الثالثة في مونديال قطر، رفقة منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

ما هي إصابة الشهراني والعويس؟

الثنائي لم يشارك في مواجهة أمريكا بالأمس، ضمن عدة غيابات أخرى عانى منها المنتخب السعودي.

وأوضح المركز الإعلامي للأخضر أن الأشعة أثبتت معاناة الشهراني من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

ويحتاج الظهير الأيسر للراحة عدة أيام، قبل أن يعود للمشاركة من جديد في التدريبات الجماعية لفريقه، إذ من المتوقع أن يغيب عن مباراة الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي أمام التعاون، المقرر إقامتها في الثاني من أكتوبر المقبل.

أما الحارس العويس فأثبتت الأشعة معاناته من التواء في مفصل الكاحل، ليغيب عن الملاعب مدة تتراوح من أسبوعين لأربعة أسابيع.

وكان الحارس الشاب محمد الربيعي قد حرس عرين الأخضر بدلًا من العويس بالأمس، وقدم أداءً جيدًا.

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