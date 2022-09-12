هل يصبح دورتموند ضحيته الجديدة؟ .. هالاند: دوري الأبطال حلمي الأكبر

هالاند: هذا الفارق بين البريميرليج والبوندسليجا، ولا أفكر في لقب الأفضل

تحدث إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي عن حلمه بالتتويج بدوري أبطال أوروبا رفقة ناديه الإنجليزي، قبل أيام قليلة من مواجهة بوروسيا دورتموند في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتستعد كتيبة بيب جوارديولا لمواجهة بوروسيا دورتموند مساء الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري الأبطال.

مانشستر سيتي كان قد أعلن عن نجاحه في الحصول على خدمات هالاند في سوق الانتقالات الصيفية المنتهية، قادمًا من بوروسيا دورتموند.

هالاند يحلم برفع لقب دوري أبطال أوروبا رفقة مانشستر سيتي

وقال النجم البالغ من العمر 22 عامًا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "أريد التطور والفوز بالمباريات والبطولات، وقضاء وقت ممتع، أحب دوري الأبطال لابد أن أقول ذلك".

وتابع: "الجميع يعرف هذا الأمر، والفوز بدوري الأبطال حلم كبير بالنسبة لي".

نجم مانشستر سيتي يشتهر بوضع نشيد دوري الأبطال رنة تنبيه على هاتفه.

وعن هذا الأمر قال هالاند: "عندما أستيقظ كل صباح، أستمع إلى هذه الأغنية، إنها المسابقة المفضلة لدي".

شهدت بداية هالاند مع مانشستر سيتي تسجيل 12 هدفاً في أول سبع مباريات بالدوري الإنجليزي، بما في ذلك هدفين في المباراة الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا أمام إشبيلية الأسبوع الماضي.

وأضاف: "حلم كل لاعب أن يصبح الأفضل لكني لا أفكر في ذلك، أفكر فقط في الخطوة التالية وأحاول أن أكون أفضل قليلاً كل يوم، هذا مهم لأداء كفريق وبعد ذلك ستأتي أشياء أخرى".

بذل بوروسيا دورتموند قصارى جهده لإقناع هالاند بالبقاء الموسم الماضي، لكنه فضل الانتقال إلى البريميرليج على الرغم من اهتمام ريال مدريد بضمه.

وأكمل هالاند: "الأمر مختلف بعض الشيء بين الدوري الألماني والإنجليزي، لكن بالطبع كلا الدوريان مذهلان".

وأردف: "الدوري الإنجليزي لديه إيقاع بدني أكثر قليلاً، إنه دوري رائع وأنا أستمتع بكل ثانية فيه، لقد كنت أشاهده طوال حياتي".

وأتم: "كل مباراة صعبة للغاية ولا تعرف أبدًا كيف ستسير أحداث اللقاء، هناك العديد من الفرق الكبرى، وهذا أيضًا شيء أحبه".