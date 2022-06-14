هل يصبح آخر ضحايا ريال مدريد؟ كاسيميرو يقاتل على مكانه!

في يوم وداع مارسيلو .. يبدو أن كاسيميرو لن يستسلم بسهولة.

أعلن ريال مدريد قبل أيام عن صفقة جديدة قد تكون الأهم للسنوات المقبلة في دعم وسط الملعب بعدما ضم اللاعب الفرنسي أوريليان تشواميني من صفوف موناكو.

وترى صحيفة "آس" أن النجم البرازيلي كارلوس كاسيميرو لن يستسلم بسهولة عندما يتعلق الأمر بمكانه في منتصف ملعب ريال مدريد رغم الصفقة الأخيرة.

اللاعب سيقاتل حتى الرمق الأخير والدقيقة الأخيرة في عقده على التواجد في التشكيلة الأساسية للنادي الملكي بحسب ما أكدت الصحيفة.

ودعمت كلمات الصحيفة أرقام اللاعب التي قام حساب الدوري الإسباني على "تويتر" بنشرها قبل قليل فيما يتعلق بجانب افتكاك الكرة من الخصوم.

فكاسيميرو استعاد كرات بمعدل 9.2 في المباراة الواحدة في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي، ليكون الأفضل في البطولة متفوقًا على كوندوجبيا وجابرييل باوليستا وبيكيه وفيفيان وبابا.

فيما يتعلق بعدد الدقائق فالنجم البرازيلي تفوق على الصفقة الجديدة في الموسم الماضي، حيث خاض كاسيميرو 3,927 دقيقة مع الملكي مقابل 3,518 لتشاوميني في موناكو، أما فيما يتعلق باستعادة الكرات فالأرقام متقاربة للغاية بين الثنائي مع تفوق طفيف لصاحب الـ 30 عامًا.

جدير بالذكر أن عقد كاسيميرو في صفوف ريال مدريد لن ينتهي إلا بنهاية موسم 2024\2025، فهل يجدد له الملكي لما بعد ذلك أم يصبح الضحية الجديدة بعد مارسيلو.