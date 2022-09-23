هل يشارك حمد الله بالكلاسيكو أم لا؟ حُسم الأمر

تعرف على موقف حمد الله النهائي من مواجهة كلاسيكو النصر

أثير الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، حول مصير المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد، بشأن مشاركته في مباراة الكلاسيكو أمام النصر.

ويواجه الاتحاد نظيره النصر مساء يوم الأحد 2 أكتوبر المقبل، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا

Shahid Shahid

لماذا اللغط حول مشاركة حمد الله بالكلاسيكو؟

هذه المباراة مصير حمد الله من المشاركة بها غامض، لكن حتى هذه اللحظة سيشارك بصورة طبيعية، في ظل عدم صدور أي قرار ضده.

لكن القانوني أحمد الشيخي أوضح أن القضية في مركز التحكيم وصلت لمراحلها النهائية، ومنتظر صدور القرار خلال الفترة المقبلة.

وقال الشيخي، خلال تصريحاته لبرنامج "برا 18": "التحكيم في هذه القضية معجل وليس عاديًا، وهذا يعني أن عندما يكتمل ملف المنازعة عند مركز التحكيم، لا يكون أمام هيئة التحكيم سوى عشرة أيام لإصدار حكمها، حاليًا معلوماتي كي يكتمل الملف يتبقى فقط رد الاتحاد السعودي لكرة القدم، النصر والاتحاد قدما ردهما، والاتحاد عين المحكم البديل، إذًا في انتظار رد اتحاد القدم، وتبدأ مهلة العشرة أيام لمركز التحكيم".

وأضاف: "اتحاد القدم طرف أصيل في هذه القضية، وبحسب معلومات شبه مؤكدة، فإن اتحاد القدم دخل القضية بطلب من نادي الاتحاد، ولو افترضنا أن اتحاد القدم وصله خطابًا من مركز التحكيم بالأمس، فسيكون أمامه مهلة خمسة أيام فقط كون التحكيم معجل، إذا رد اتحاد القدم يوم 23 مثلًا، فستبدأ مهلة العشرة أيام لمركز التحكيم، هناك احتمالية لإصدار قرار قبل الكلاسيكو، وهنا يغيب حمد الله عن الكلاسيكو لو تقرر تثبيت عقوبة إيقاف اللاعب أو تقليصها حتى".

الخبير القانوني اختتم: "إذا تأخر المركز في مخاطبة اتحاد القدم، وكلما تأخر اتحاد القدم في الرد وأخذ مهلته كاملة، ثم أخذ مركز التحكيم مهلته كاملة في إصدار القرار، زادت احتمالية مشاركة حمد الله في الكلاسيكو والعكس صحيح، بالتالي الأمر متوقف على ما إذا كان المركز خاطب اتحاد القدم أم لا، وموعد هذه المخاطبة". اقرأ التفاصيل

ما هو موقف حمد الله النهائي من المشاركة بالكلاسيكو؟

وكشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عن تطورات جديدة في قضية حمد الله مع نادي النصر، حسمت موقفه من المشاركة في الكلاسيكو الذي سيقام في ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

ونشر العجلان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد إقرار مركز التحكيم الرياضي بثبوت تواجد الاتحاد السعودي لكرة القدم في قضية نادي الاتحاد.

وجاء نص تغريدته كالآتي: "مركز التحكيم الرياضي يقر بثبوت تواجد الاتحاد السعودي لكرة القدم في قضية نادي الاتحاد، فيما يخص النجم عبد الرزاق حمد الله، بصفته اتحاد القدم (محتكم ضده).

وفي تغريدة أخرى حسم العجلان مسألة مشاركة حمد الله، حيث قال: "تأكدت مشاركة النجم عبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد في مواجهة النصر المقبلة، بعد دخول اتحاد القدم كمحتكم ضده في القضية الدائرة لدى مركز التحكيم الرياضي، وبالتالي زيادة أمد المرافعات في القضية لأسابيع مقبلة".

اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا