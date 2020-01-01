هل يسخر من برشلونة؟ .. نجم ريال مدريد يغازل ديفيس

لقطة مثيرة للجدل..

لا تتوقف ردود الفعل حول مآساة برشلونة أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذه المرة بمغازلة أحد نجوم ريال مدريد لألفونسو ديفيس تقديرًا لأدائه المميز أمام العملاق الكتالوني.

وكان ديفيس قد صنع الهدف الخامس لجوشوا كيميش بصورة أكثر من رائعة بعد المرور من ليونيل ميسي وأرتورو فيدال، ثم تذويقه لنيلسون سيميدو عذاب مهاراته في لقطة لن تُمحى من الذاكرة.

وبعد المباراة نشر ديفيس عبر حسابه على موقع إنستجرام صورة كتب عليها "أداء مذهل من الفريق في الليلة الماضية"، لتغمره التعليقات والإعجابات مع ثناء ومديح دائم له من الجميع.

المزيد من الفرق

ديفيس، البالغ من العمر 19 عامًا، تألق كثيرًا مع بايرن منذ تحوله لمركز الظهير الأيسر بعد أن كان جناحًا، ليسجل ثلاثة أهداف ويصنع 8 آخرين في 41 مشاركة بمختلف البطولات بقميص البافاري هذا الموسم.

بايرن ميونخ سيلتقي مع الفائز من مباراة ليون ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل بملعب خوسيه ألفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة.