هل يسخر من باريس؟ ديشان: مبابي معنا لا يريد أن يأخذ كل شيء!

تصريحات قابلة لتفسيرات مختلفة من مدرب الديوك

تحدث ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا عن فترة الفراغ التهديفي التي يعاني منها نجم منتخب بلاده كيليان مبابي مع النادي الذي يلعب له وهو باريس سان جيرمان، وسوء المستوى العام له ولفريقه في الفترة الأخيرة.

وقال ديشان على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة هولندا في تصفيات يورو 2024، إن مهاجم باريس سان جيرمان يحتاج إلى "الهدوء" من أجل العودة إلى أسلوبه التهديفي المعتاد خلال فترة التوقف الدولي، بعد أن واجه "فترة صعبة" في مشواره مع الأندية.

ولا يقصد ديشان فقط ما له علاقة بباريس سان جيرمان في الملعب، بل إنه بالتأكيد يومئ إلى تطورات مستقبل مبابي الكروي سواء بالبقاء في باريس أو الرحيل إلى ريال مدريد.

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وقال ديشان: "فترته الصعبة؟ أتحدث معه بانتظام، كيليان (مبابي) يحتاج إلى الهدوء"، سيكون جزءًا من الفريق غدًا، والذي سيكون له هدف محدد. الجميع يتحدث عنه كثيرًا، لكنه يستطيع الدفاع عن نفسه".

وأكد: "مبابي هنا معنا الآن، إنه مخلص للعمل الجماعي، وهنا لا يريد أن يأخذ كل شيء.، إنه فرد من المجموعة".