هل يستهين به؟ رد جوارديولا على اتهامات مدرب إيفرتون!

هكذا رأى بيب تصريحات دايتش..

لم يجب المدرب الإسباني بيب جوارديولا بشكل واضح حول سؤال تم الإلماح فيه إلى تصريحات شون دايتش مدرب إيفرتون قبل مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي .

وكان دايتش قد تحدث عن مظلومية إيفرتون فيما يتعلق بخصم 10 نقاط من رصيده فيما يتعلق بما أسماه "قضية واحدة" بينما وجهت لمانشستر سيتي "100 تهمة دون أن يتلقوا عقوبة!" على حد تعبيره.

وأردف دايتش: "الكل يتساءل ما الذي يجعل قاعدة واحدة تعاقب طرفًا دون آخر، أعتقد أن هذه هي النقطة الوحيدة التي ينبغي الحديث عنها، لا أعرف خصوصيات كل حالة، ولكنني أعتقد أننا جميعًا يجب أن نطرح هذا السؤال، ونجيب على سؤال الناس في الشارع: لماذا إيفرتون بشكل خاص؟".

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وأضاف: ""لا أعرف العدد الدقيق (لتهم السيتي) لكنهم يشيرون إلى أكثر من 100 تهمة. ولا أعرف الآثار المترتبة على ذلك أيضًا، ولا أعرف تفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكن حسنًا، لدينا واحدة وتم عقابنا".

وغاد ليشرح: "أنا لا أشكك في مانشستر سيتي أيًا كان ما فعلوه أو لم يفعلوه، النقطة المهمة هي أنه بالتأكيد مر وقت طويل على هذه التهم".

من ناحيته رد بيب جوارديولا على الأمر بشكل مقتضب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة التي تجمعه بدايتش قائلًا: "أنا أعرف وجهة نظري حيال هذا الأمر وليس لدي الكثير لأضيفه بعد أن تحدثت عديد المرات، سوف ننتظر".