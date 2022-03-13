"طلباته المالية لن تُلبى، على صلاح الاختيار بين المال أو ليفربول"

أكد ريو فيرديناند نجم مانشستر يونايتد المعتزل أن عملية تجديد محمد صلاح ليست بتلك البساطة، وأن ليفربول عليهم التمسك برأيهم فيما يتعلق بتحديد سقف الرواتب في غرفة الملابس.

جاء هذا في خلال تحليل فيرديناند لمباراة ليفربول ضد برايتون الأخيرة في قناة "بي تي سبورت"، حيث أكد أن صلاح لا يمكنه الحصول على طلباته دون أن يفسد سقف الرواتب في الفريق.

وقال فيرديناند: "صلاح يقول أنا هنا واحد من أفضل نجوم العالم وهذا ما أستحق، وليفربول يقول هذا هو عرضنا وهذا هو هيكلنا المالي هل ستتعايش معه أم لا".

وأضاف: "عند وصول الأمور عند تلك النقطة يبدو الأمر أنه سيتحول لرحيل محمد صلاح أو خضوع ليفربول وكسر سقف الرواتب".

وأردف: "لا أعلم أي السيناريوهات سيحدث، لكن هل يريد صلاح أن يصبح أسطورة لليفربول للأبد أم يريد المال؟ سنعرف بنهاية الأمر".

وأنهى كلماته: "لو خضع له ليفربول ففيرجيل فان دايك وأليسون بنفس أهميته، هل سيمنحوهم نفس الراتب الذي يطلبه صلاح؟".

جدير بالذكر أن صلاح يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدفًا، بفارق ثمانية أهداف عن أقرب منافسيه.