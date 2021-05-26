هل يريد رئيس النصر التخلص من حمد الله وبيتروس؟

موقف حمد الله وبيتروس من الرحيل عن النصر

أثار الإعلامي الجدل عبد العزيز المريسل الجدل، بشأن مستقبل المغربي عبد الرزاق حمد الله، والبرازيلي بيتروس ماتيوس، لاعبا فريق نادي النصر، وموقف رئيس النادي مسلي آل معمر منهما.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، عن احتمالية اتخاذ مسلي آل معمر قرارات مفاجئة بالاستغناء عن الثنائي عبد الرزاق حمد الله وبيتروس، ضمن خطة الإدارة لإعادة بناء الفريق من جديد.

هل يستغنى آل معمر عن حمد الله وبيتروس؟

وقام أحد المشجعين المنتمين لنادي النصر بتوجيه سؤال للإعلامي عبد العزيز المريسل، القريب من البيت النصراوي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن حقيقة استغناء آل معمر عن حمد الله وبيتروس.

المشجع أشار إلى أنه يعلم بأن المريسل هو الوحيد الذي يعلم الحقيقة، مطالبًا بتوضيح الأمر لجماهير نادي النصر.

وتفاعل المريسل مع تلك التغريدة، حيث قام بالرد عليها قائلًا: "والله ما أدري، لكني واثق أن مسيرين النصر يريدون فعل الأفضل له".

ما سبب تفكير إدارة النصر في الاستغناء عن الثنائي؟

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة النصر تريد الاستغناء عن حمد الله بسبب كثرة مشاكله خلال الموسم الماضي، بالإضافة إلى ابتعاده عن المستوى المعهود له.

كما أن مسلي آل معمر يريد التخلص من بيتروس، من أجل قيد لاعب أجنبي بدلًا منه، للاستفادة من مكانه ضمن قائمة أجانب الفريق خلال الموسم القادم.

ما هي الصفقات التي أجراها النصر؟

وحسم نادي النصر التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب نادي جوانزهو الصيني، وذلك بعدما قام بتفعيل الشرط الجزائي الموجود بالعقد بين النادي واللاعب.

كما أن النصر سيستعيد خدمات اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف بداية من الموسم المقبل، بعد نهاية فترة إعارته إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي.

ويسعى النصر للتعاقد مع اللاعب البرازيلي باولينيو من نادي جوانزهو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تجرى مفاوضات مكثفة لإتمام الصفقة حاليًا.

هل يستحق حمد الله وبيتروس الرحيل؟

اللاعب البرازيلي بيتروس أثبت للجميع أنه أهم لاعب في منظومة نادي النصر خلال الموسم الماضي، بعد المستوى المميز الذي ظهر به، وقيادته للعالمي لتحقيق انتصارات مهمة في مباريات كبرى.

أما عن المغربي حمد الله، فلا غبار على أنه واحدًا من أفضل لاعبي الدوري السعودي خلال السنوات الماضية، ولكنه يعاني من بعض المشاكل النفسية، على إدارة النصر حلها لكي يعود إلى مستواه المعهود.

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