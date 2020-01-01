هل يرغب تولون الفرنسي في ضم جوميس؟ تعرف على الحقيقة

هل ينتقل جوميس إلى تولون الفرنسي؟

انتشرت بعض الأخبار مؤخرًا، خول اهتمام نادي تولون الفرنسي، بمهاجم الهلال السعودي بافيتيمبي جوميس، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد جوميس مع الهلال بنهاية الموسم الحالي، حيث يستطيع التوقيع لأي فريق آخر خلال الفترة الحالية، دون العودة لناديه.

وأشارت صحيفة "فار ماتين" الفرنسية إلى أن صديق مقرب من اللاعب، أكد على أن مفاوضات نادي تولون الفرنسي مع مهاجم الهلال مجرد إشاعة كاذبة تمامًا، ولم يحدث أي مفاوضات".

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صديق جوميس تابع: "بافيتيمبي مازال مرتبطًا بعقد مع الهلال، ويبلغ من العمر 34 عامًا، وأمامه بعض السنوات الجيدة التي سيقضيها يلعب كرة القدم".

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وشدد صديق جوميس على أنه تلقى بعض العروض من أندية الدوري الفرنسي 1 خلال هذا العام".

ويعد جوميس واحدًا من العناصر الأساسية في تشكيلة نادي الهلال، حيث قاد فريقه للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي، وشارك معه في كأس العالم للأندية، وحصل على المركز الرابع.