هل يرحل مصطفى محمد عن جلطة سراي في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟ وما وجهته المقبلة؟

مع نهاية الموسم وبداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، بدأ السؤال يتردد هل يرحل مصطفى محمد عن جلطة سراي؟ وما هو الفريق الذي سيلعب له إن رحل؟

مع اقتراب نهاية موسم 2021-22 من الدوري التركي، خرجت العديد من الأخبار التي ربطت مصطفى محمد بالرحيل من نادي جلطة سراي، وذلك بعد موسم ونصف قضاها في النادي.

انضم مهاجم منتخب مصر للنادي التركي مع نهاية سوق الانتقالات الشتوية 2021، وذلك على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء قادمًا من نادي الزمالك المصري.

تأقلم سريعًا مع الفريق، ودفعه لتفعيل بند الشراء، لكن بعد ذلك بدأ مستواه في التراجع بشدة حتى نهاية الموسم الماضي.

فهل يرحل مصطفى محمد من جلطة سراي في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟ جول يبحث الإجابة في هذا التقرير.

هل يرحل مصطفى محمد من جلطة سراي؟

يبدو أن مصطفى محمد في طريقه للرحيل عن جلطة سراي في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بحسب عدد من الأخبار القادمة من تركيا.

صحيفة SonDakika التركية أكدت أن المدرب الجديد للنادي أوكان بوروك يرغب في رحيل المهاجم المصري.

وبحسب ما جاء فيها، فإن مدرب جلطة سراي أرسل قائمة لإدارة النادي في اللاعبين الراغب في رحيلهم في ميركاتو الصيف، وتواجد فيها مصطفى محمد والثنائي دياني وجوميس.

ما هي الأندية المهتمة بضم مصطفى محمد؟

ارتبط مصطفى محمد بالرحيل أكثر للأندية الفرنسية، وذلك بجانب وجد اهتمام به من أندية إسبانية.

أبرز الأندية الراغبة في ضم نجم الزمالك السابق هو نادي ستاد رين، كذلك نادي تولوز الذي اقترب من المبلغ الراغب به جلطة سراي، حيث عرض 8 ملايين يورو.

المنافسة الإسبانية على اللاعب المصري بدأت في الأيام الأخيرة أيضًا، فبحسب صحيفة فوتو سبور التركية، فقد تواصل نادي قادش بالفعل مع النادي التركي، وخرجت هذه الأخبار بعد ساعات من ارتباط مصطفى محمد بريال مايوركا.

ما القيمة السوقية وسعر مصطفى محمد؟

القيمة السوقية لمصطفى محمد بحسب موقع ترانسفير ماركت هي 6.5 مليون يورو، وهي القيمة السوقية الأعلى التي يصلها في مسيرته.

لكن بحسب ما تشير الأخبار، فإن السعر الذي يرغب جلطة سراي في الحصول عليه يتراوح بين 8 و10 ملايين، خاصةً مع تبقي القسط الأخير لشراء اللاعب من نادي الزمالك والبالغ 4 ملايين يورو.

متى ينتهي عقد مصطفى محمد مع جلطة سراي؟

ينتهي عقد مصطفى محمد مع نادي جلطة سراي في يونيو 2025، وهو ما يعني تبقي 3 مواسم كاملة قبل رحيله مجانًا.

يفسر ذلك المقابل المادي الذي يطلبه نادي جلطة سراي مقابل التخلي عن اللاعب، حيث لا يمكنه الرحيل إلا بموافقة النادي التركي.