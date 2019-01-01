هل يرحل عن بيراميدز؟ رامون دياز مرشح بالدوري الباراجواياني

دياز تولى مسؤولية بيراميدز في فبراير الماضي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يبحث فريق ليبرتاد دي باراجواي التعاقد مع مدير فني جديد خلفًا للكولومبي ليونيل ألفاريز.

ألفاريز كان قد تمت إقالته مؤخرًا من تدريب الفريق وبشكل مفاجئ، رغم نتائجه الإيجابية مع الفريق.

ووفقًا للنسخة الأرجنتينية من صحيفة "آس" الإسبانية فإن الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني الحالي لبيراميدز المصري، دخل ضمن دائرة المرشحين لخلافة الكولومبي.

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وأوضحت الصحيفة أنه حتى الآن لم يتواصل النادي الباراجواياني مع دياز ليعرضوا عليه الأمر، لكن تم طرح اسمه فقط.

الأرجنتيني كان قد تولى المسؤولية الفنية لبيراميدز في فبراير الماضي، وقاده حتى الآن في ثلاث مباريات، حقق الفوز في اثنين وخسر لقاء وحيد.

وتحتل الكتيبة الزرقاء حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة.