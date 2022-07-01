هل يرحل بدر بانون عن الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية 2022؟

تعرف على مصير بدر بانون مع الأهلي، وإمكانية رحيله عن الشياطين الحمر في سوق الانتقالات الصيفية 2022...

خلال فترة قصيرة أصبح بدر بانون، واحد من أهم لاعبي الأهلي، وصمام أمان في دفاع الشياطين، وتأثر دفاع الفريق بشكل واضح عقب إصابته وغيابه عن الملاعب منذ مطلع عام 2022 بسبب فيروس كورونا.

ومع غياب بانون، عن الفريق منذ ذلك الوقت تكاثرت التكهنات حول مستقبله مع الأهلي، وإمكانية رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية 2022، بحسب الصحافة المصرية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنحاول البحث والإجابة على سؤال هل يرحل بانون عن الأهلي في ميركاتو 2022 أم يستمر

هل يرحل بدر بانون عن الأهلي في صيف 2022؟

كشفت التقارير الصحفية المصرية، أن مستقبل بدر بانون، مع الأهلي مازال غامضًا ويتوقف على حالته الصحية، التي يعاني من مشاكل فيها بعد إصابته بفيروس كورونا مطلع العام الحالي.

وأشارت التقارير إلى استمرار غياب المدافع المغربي عن الشياطين الحمر، لنهاية الموسم الحالي بسبب آثار فيروس كورونا، كما تدرس إدارة الأهلي فسخ عقدها مع بانون بالتراضي بنهاية الموسم الحالي، في حال استمرار غيابه عن الملاعب.

وتريد إدارة الأهلي تحديد الموقف النهائي للمدافع المغربي، إذ أنه من اللاعبين الأجانب وتنص قوانين الاتحاد المصري على أن يضم كل فريق 5 لاعبين أجانب، وتعمل إدارة المارد الأحمر، على تدعيم صفوف الفريق والاستفادة من مقعد اللاعب الأجنبي الذي يشغله بانون في الوقت الحالي.

وبحسب التقارير الصحفية المصرية، فإن إدارة الأهلي حتى الآن لم تتخذ قرارها النهائي والأخير بشأن مستقبل بدر بانون، إذ أنه يتوقف على حالته الصحية وتأمل الإدارة شفاء اللاعب صاحب الـ 28 عامًا.

ما هي الأندية المهتمة بالتعاقد مع بدر بانون؟

أوضحت التقارير الصحفية المصرية، أن فريق قطر القطري، يسعى للتعاقد مع بدر بانون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 2.5 مليون دولار.

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وأشارت الصحافة، إلى أن الأهلي لم يحسم موقفه النهائي أو يرد على العرض القطري، بشأن التعاقد مع بانون حتى الآن إما بالقبول أو الرفض.

متى ينتهي عقد بدر بانون مع الأهلي؟

انضم بدر بانون إلى الأهلي، في صيف 2020 قادمًا من الرجاء المغربي، في صفقة كلفت خزائن المارد الأحمر، قرابة الـ 2 مليون دولار، بحسب ما ذكرته التقارير الصحفية في ذلك الوقت.

الأهلي @AlAhly مرشح لجائزة أفضل نادي داخل قارة إفريقيا 🔴🌍 pic.twitter.com/81vzIRI0CI — جول مصر - GOAL (@goaleg) June 30, 2022

ووقع بانون مع الأهلي، عقدًا ينتهي في صيف 2024، كما يحصل على راتب سنوي يقدر بنحو 600 ألف دولار.

ما هي أبرز إنجازات بدر بانون مع الأهلي؟

بالرغم من وصول بانون إلى الأهلي في صيف 2020، إلا أنه كتب استطاع خطف الأضواء سريعًا، وحجز لنفسه مقعدًا أساسيًا مع الشياطين الحمر، وحقق العديد من الإنجازات في فترة قصيرة قبل إصابته.

نجح المدافع المغربي الدولي، في الفوز مع الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا مرة وحيدة، كما حصل على لقبي سوبر إفريقي، وبالإضافة إلى لقب كأس مصر، وحصل على برونزية كأس العالم للأندية مرة وحيدة، ولم يكن في قائمة الفريق التي حصلت على البرونزية من جديد في فبراير 2022 بسبب الإصابة.