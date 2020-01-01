هل يرحلان عن الفريق .. قرار جديد من إدارة الهلال تجاه جوميس وإدواردو

بحسب التقارير فأن اللاعبان يمتلكان عروضاً عدة، وسيقرران لاحقاً البتّ فيها بعد مناقشة عرض الهلال

أكدت تقارير صحفية سعودية وجود اتفاق بين إدارة نادي الهلال والثنائي المحترف؛ الفرنسي بافتيمبي جوميس، والبرازيلي كارلوس إدواردو، على تأجيل مناقشة تمديد عقديهما.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أن الإدارة قررت تحديد مصير الثنائي سواء بالتحديد من عدمه إلى نهاية الموسم الحالي بعد أن دخل اللاعبان في الفترة الحرة قبل نحو شهرين.

وكانت العديد من التقارير قد تحدثت عن إمكانية وجود تغيير كبير في أجانب الزعيم خلال الميركاتو الصيفي المُقبل، دون الكشف عن اللاعبين المرشحين للرحيل.

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وبحسب التقارير فأن اللاعبان يمتلكان عروضاً عدة، وسيقرران لاحقاً البتّ فيها بعد مناقشة عرض الهلال، نهاية الموسم الحالي.

ويُمثل الثنائي قوة كبيرة في هجوم نادي الهلال، حيث يُعد إدواردو الهداف التاريخي للاعبين الأجانب بنادي الهلال السعودي.

بينما على الجانب الأخر يُعد جوميس أحد أفضل المهاجمين في الدوري السعودي خلال أخر موسمين، والهداف الأول للفريق.