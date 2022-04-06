هل يدير أنشيلوتي مباراة تشيلسي؟ بيان رسمي من ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي حالة مدربه كارلو أنشيلوتي وموقفه من السفر إلى العاصمة الإنجليزية لندن لمواجهة تشيلسي اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصدر ريال مدريد بيانًا صباح اليوم جاء فيه: "نعلن أن مدربنا كارلو أنشيلوتي أظهر عينة سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ولذلك فإنه سوف يسافر إلى لندن اليوم للحاق بتدريبات الفريق الأول".

ضربة قوية لم تكتمل

وكان غياب أنشيلوتي ليصبح ضربة قوية لريال مدريد في مباراة تشيلسي الهامة، والتي تشكل حجر زاوية في موسم الميرنجي.

فريال مدريد الذي ضمن بنسبة كبيرة تتويجًا سهلًا بلقب الدوري الإسباني، يضع نصب عينه تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ موسم 2018-2019.

مواجهة كبرى

وسيتواجه كل من تشيلسي وريال مدريد اليوم على ملعب ستامفورد بريدج ذهابًا في العاصمة البريطانية لندن، قبل أن يخوضا مباراة العودة في الثاني عشر من أبريل على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرينجي.

وكان ريال مدريد قد أقصى باريس سان جيرمان الفرنسي من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتغلبه عليه بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل تشيلسي على حساب ليل الفرنسي بعد الفوز عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة 4-1 في حصيلة المباراتين.

اقرأ أيضًا..

لأن يونايتد ليس سيتي يا سيميوني .. وانسى مشاكل العقد قليلًا يا صلاح!

"مبابي قد ينتقل إلى مانشستر يونايتد وليس ريال مدريد"

"ريال مدريد يتمنى أن يحدث به كما يحدث بالهلال"