هل يحمل فان دايك ضغينة تجاه ماجواير؟

هل يغار فان دايك من مدافع اليونايتد؟

قال فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، إنه لا يحمل أي ضغائن لمدافع مانشستر يونايتد هاري ماجواير بعد أن أصبح الأخير أغلى مدافع في العالم بدلاً منه.

ماجواير أصبح الصيف الماضي أغلى مدافع في العالم بعد أن قرر يونايتد شراؤه من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، لينجح فيما بعد في الحصول على شارة قيادة مانشستر يونايتد.

وأضاف فان دايك في تصريحات للصحفيين قبل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري، أنا لست حزين لأنه أصبح أغلى مدافع في العالم أتمنى له حظ سعيد.

وتابع: "كون هاري أغلى مدافع في العالم، لا يقلل من قيمتي ولا يزيد من قيمته الأمور هذه في يد الإدارات ومن الطبيعي أن يصبح لاعب أخر أغلى مني ويوماً ما سيصبح لاعب أخر أغلى من ماجواير.

وعند سؤال الصحفيين عن مروره بنفس الضغط الذي يتعرض له هاري الآن في مانشستر بسبب المبلغ المدفوع فيه أكد مدافع ليفربول: "هنالك طريقة واحدة فقط لإسكات الجميع التألق في الملعب وأن تقدم كل ما لديك هذا بكل تأكيد سيخرس الجميع، "عليك فقط أن تفعل ما تحب أن تفعله وأن تلعب بأفضل جهد لديك، وأن تنشر صفاتك في الملعب، ساعد الفريق واستمتع بكل ذلك ولا تفكر في الأشياء الأخرى".

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انتقال ماجواير إلى اليونايتد بداية الموسم أثار الكثير من الجدل بسبب المبلغ المدفوع فيه، وهو نفس الأمر الذي تعرض له فان دايك عندما انتقل إلى ليفربول قادماً من ساوثهامبتون.

يذكر أن ليفربول يواجه مانشستر يونايتد اليوم في الجولة 23 من البريميرليج على ملعب أنفيلد معقل الريدز.