هل يحتاج النصر لمهاجم رفقة حمدالله؟ .. نصيحة من "أسطورة" بضم مهاجم الأهلي السابق

النصر يستعد لميركاتو الصيف بحذر

يسعى نادي النصر في الموسم المقبل العودة إلى منصات التتويج مرة أخرى الخاصة بالدوري السعودي للمحترفين، بعد بداية سيئة للغاية في الموسم الحالي واستفاق مؤخرًا وأصبح في المربع الذهبي.

نادت بعض الأصوات بين جماهير النصر ونجوم الفريق السابقين، من أجل التعاقد مع مهاجم يكون بجانب عبدالرزاق حمدالله الذي يقدم الكثير رفقة العالمي خلال الفترة الماضية.

لماذا يحتاج النصر إلى التعاقد مع مهاجم بجوار حمدالله؟

يحتاج النصر للتعاقد مع مهاجم مميز بجانب حمدالله من أجل تجديد دماء القوة الهجومية، حيث يعجز المهاجمين في قيادة العالمي في حال غياب عبدالرزاق حمدالله في بعض المباريات.

حمدالله هو أبرز لاعبي النصر خلال السنوات الأخيرة، وحصل على لقب الهداف خلال آخر موسمين وحطم الكثير من الألقاب والأرقام القياسية، ولكن في حالة غيابه لم نجد البديل الكفء

تقارير أشارت إلى أن مينيزيس المدير الفني للنصر، لم يوافق على تفعيل بند الشراء الخاص برائد الغامدي مهاجم الفريق المعار إلى العالمي من الرائد، مع وجود بعض اللاعبين الشباب التي لن تعوض حمدالله، أو تلعب بجواره.

هل الكفاءة المالية تمنع النصر من التعاقد مع مهاجمين جدد؟

بالفعل يسعى النصر بشتى الطرق تفادي السقوط في فخ عدم الحصول على الكفاءة المالية مرة أخرى، بعد منعهم من التعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ولكن بقيادة مسلي آل معمر قد يجد الدعم المادي للفريق، من أجل إجراء بعض الصفقات خلال الصيف في أضيق الحدود، وهو ما يسعى المسؤولين عليه خلال الفترة الحالية.

أسطورة النصر ينصح النادي بالتعاقد مع مهاجم الأهلي السابق

نصح فهد الهريفي نجم نادي النصر السابق وأسطورته، إدارة النادي بالتعاقد مع دجانيني تافاريس لاعب الأهلي السابق الذي رحل مؤخرًا بسبب أزمات رواتبه.

وقال الهريفي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تبون رأس حربه ثاني مع حمدالله متكامل والأهم يصلح للنصر واللي تعرفه أحسن من الشختك بختك .. دجانيني مهاري، سريع، شمال يمين قوية، صانع يصلح لكل طرق اللعب: ٤-٤-٢ أو ٣-٥-٢ أو ٤-٢-٣-١ أراهن على نجاحه مع النصر خاصة وبقوة".

ويعد دجانيني بالفعل من أبرز المهاجمين الأجانب الذين تواجدوا في الدوري السعودي خلال الفترة الماضية، لكن أزمته مع الأهلي أنهت الأمر سريعًا.

ماذا قدم دجانيني مع الأهلي؟

قدم دجانيني فترة جيدة للغاية رفقة الأهلي السعودي، ولكن الأزمات المالية عجلت بانتهاء التجربة، وأضاعت على الراقي لاعبًا قويًا وذكيًا ولديه الكثير من المهارات.

خاض دجانيني مع الأهلي 56 مباراة في جميع البطولات أحرز 32 هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 4329 دقيقة تواجد بها بقميص قلعة الكؤوس.

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