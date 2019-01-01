هل يحاول كيليني إقناع إيكاردي بالانتقال ليوفنتوس؟

جماهير يوفنتوس أبدت حماسها بعد خطوة المدافع الإيطالي

لازال مستقبل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، الحديث الأول في الكرة الإيطالية الأسابيع الأخيرة.

اللاعب تم سحب شارة قيادة إنتر منه، وسط خلافات مع إدارة النادي حول التوقيع على عقد جديد.

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العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة بدأت تترقب الموقف وعلى رأسها يوفنتوس.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية كشفت أن جيورجيو كيليني مدافع يوفي يحاول التقرب من اللاعب لإقناعه بالانضمام للسيدة العجوز.

تيتي يتحدث عن الأسباب التي دفعته لـ استدعاء فينيسيوس جونيور لقائمة المنتخب البرازيلي 🇧🇷 🎙️ pic.twitter.com/SDvuKK3zqb — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 1, 2019

كيليني سبق وأن تابع إيكاردي للمرة الأولى على حسابه بموقع إنستجرام في 15 فبراير الماضي.

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المهاجم الأرجنتيني نشر تدوينة على حسابه يقول بها:"أحب إنتر ولكن يجب عدم غياب الاحترام".

المدافع الإيطالي قام بتسجيل إعجابه بهذه التدوينة، وهو ما لفت أنظار العديد من المتابعين، الذين وجدوها محاولة من كيلين لكسب ود إيكاردي.

وأثارت تلك الخطوة حماس جماهير يوفنتوس، التي تطمح في رؤية إيكاردي بجوار المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.