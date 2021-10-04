​هل يحاول حبيب نورمحمدوف إقناع كريستيانو رونالدو بالدخول في الإسلام؟

صداقة قوية تجمع بين حبيب نورمحمدوف وكريستيانو رونالدو وظهرا معًا في العديد من المناسبات...

صرح بطل UFC السابق أنه لم يحاول أن يقنع كريستيانو رونالدو للدخول في الإسلام، وأن كل منهما يؤمن بدينه، وأضاف أنه يرى أن مناقشة الأمور الدينية مع الناس يعطي انطباعًا سيئًا عن المسلمين.

ورد حبيب على هذا السؤال في حديثه الأخير قائلًا "لا، رونالدو طوال الوقت يقول أشياء مثل 'السلام عليكم' و' إن شاء الله'، لديه فكرة جيدة عن الدين، هو مؤمن بدينه، وأنا مؤمن بديني".

وأضاف: "مثلاً لا أقابل شخص أقول له 'مرحبا، ما هي ديانتك؟' لأن ذلك ليس مثالًا جيدًا للمسلم، أنا لا أتحدث مع الناس عن دينهم أو أسباب قناعتهم به، هذا قرار خاص بهم، لا يمكنني التحدث معهم عن ذلك.

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توطدت صداقة كريستيانو وحبيب نورمحمدوف إلى أن أصبحا يتحدثان يوميًا، وكشف أيضًا نجم UFC آخر حديث دار بينهما في آخر مقابلة، حيث أعلن أن رونالدو لديه مخاوف من عدم وجود حافز لأبنه.

وصرح البطل الروسي قائلا "نحن نتحدث كثيرًا تقريبا كل يوم ولكن في آخر مقابلة تحدثنا عن الدوافع، وقال أنه يريد لابنه أن يكون خليفته، ولكن عندما كان كريستيانو طفلًا كان يحلم فقط أن يحصل على حذاء، ولكن ابنه لديه كل شيء، لذلك فهو يخشى أن لا يجد دافع ولا يكون لديه إرادة".

واستطرد حبيب: "عندما أخبرني بذلك لن أقول أنني تفاجأت ولكن سعدت بحديثه هذا، وأدركت أنه شخص لا يكتفي بلقب واحد أو اثنين أو ثلاثة ألقاب".