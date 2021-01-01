هل يتم الاستبعاد؟ .. توضيح موقف مصابي "كورونا" في النصر

النصر يتعرض لإصابات بفيروس كورونا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن موقف نادي النصر بعد إصابات كورونا التي ضربت معسكر الفريق الآسيوي أثناء دور المجموعات.

وكان النصر قد أعلن عن وجود 9 حالات إصابة كورونا داخل الفريق، خلال المعسكر الحالي، وهم فراس البريكان وعبدالرحمن العبيد وبراد جونز وأسامة الخلف وعبدالعزيز العلاوي ومحمود منان مترجم الفريق وعبدالله القشعمي إخصائي العلاج الطبيعي وبغدان من العيادة الطبية وإدريس علي مسؤول عهده.

ووفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية، أن مصدر آسيوي كشف موقف النصر عقب إصابات كورونا التي ضربت الفريق مؤخرًا، وأوضح ما سيحدث مع الفريق.

وقال المصدر إن نظام البطولة لن يتيح النصر من زيادة عدد اللاعبين في القائمة التي تم اعتمادها بداية البطولة، وسيتم عزل المصابين في الوقت الحالي.

وأكدت الصحيفة أنه لن يتم استبعاد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا، بل سيتم عزلهم وسيتم إجراء مسحة بعد أسبوع من تاريخ الإصابة بحد أدنى، وسيشارك في حالة سلبيتها.

النصر يستعد لمواجهة فولاذ الإيراني غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، في المباراة التي ستقام على ملعب "مرسول بارك".