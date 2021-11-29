هل يتسبب كأس العالم للأندية في تغيير موعد أمم إفريقيا؟

مع إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميًا عن موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي تقام في الإمارات، فإن ذلك قد يتسبب في أزمة كبرى للأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي، لكنه قد يكون مهددًا بفقدان قوامه الأساسي بالكامل خلال البطولة، بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ما هو العدد المتوقع للاعبين الذين سيغيبون عن الأهلي؟

يضم منتخب مصر في صفوفه بين ستة إلى سبعة لاعبين من الأهلي، إلى جانب مشاركة علي معلول مع منتخب تونس.

بالإضافة إلى ذلك سيتواجد أليو ديانج مع منتخب مالي، وقد ينضم بدر بانون إلى منتخب المغرب.

وذلك سيجعل الأهلي يفقد ما يصل إلى عشرة لاعبين دفعة واحدة خلال فترة التحضير لبطولة كأس العالم للأندية.

ما هو موقف الأهلي من الأزمة؟

بعد الإعلان عن موعد بطولة كأس العالم للأندية 2021، أكد مصدر في الأهلي لعدد من وسائل الإعلام المصرية أن إدارة الفريق تتواصل مع الاتحادات المحلية والقارية لحل أزمة تضارب موعد كأس العالم للأندية مع بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويقود محمود الخطيب رئيس الأهلي اتصالات "المارد الأحمر" مع اتحاد الكرة المصري، والمسؤولين في الاتحاد الإفريقي لإيجاد حل أو صيغة لتلك الأزمة.

هل قرار "فيفا" تمهيد لتأجيل أمم إفريقيا؟

ربما يأتي قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإعلان عن موعد بطولة كأس العالم للأندية 2021 ليكون مؤشرًا على تأجيل النسخة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا.

وقد يأتي التأجيل بسبب عدم تمكن الكاميرون، البلد المستضيف، حتى الآن من الانتهاء من أعمال البنية التحتية والملاعب الخاصة بالبطولة.

هل يعتمد الأهلي على الشباب في مونديال الأندية؟

في ظل رغبة الأهلي في المنافسة بشكل قوي في بطولة كأس العالم للأندية 2021، وتحسين المركز الثالث الذي حصل عليه في النسخة الماضية، فإن فكرة خوض البطولة باللاعبين الشباب تبدو مستبعدة إلى حد كبير.

وبالتأكيد أيضًا فإن الأهلي لن ينتظر خروج منتخب مصر مبكرًا من البطولة، خاصة وأن توديع "الفراعنة" من دور الستة عشر على أسوأ تقدير يعني عودة اللاعبين إلى القاهرة يوم 27 يناير.

وبالتأكيد فإن تأثير إجهاد السفر وخوض بطولة قوية سيكون عاملًا يؤثر على أداء الأهلي في مونديال الأندية.

ما هو موعد بطولة كأس العالم للأندية؟

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن أن بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي تستضيفها الإمارات، ستقام خلال الفترة من 3 وحتى 12 فبراير 2022.

تأخر الموعد المعتاد للمونديال العام الماضي لتفشي فيروس كورونا، حيث أقيمت في الفترة فبراير 2021، وهو ما تكرر في العام الجاري.

كيف يتضارب موعد كأس العالم للأندية مع أمم إفريقيا؟

بالنظر إلى مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، التي تقام في الكاميرون خلال شهري يناير وفبراير 2022، فإن البطولة القارية تتعارض بالتأكيد مع مونديال الأندية.

وينطلق دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا يوم 9 يناير 2022، فيما تقام المباراة النهائية يوم 6 فبراير.

وذلك يعني أنه في حالة وصول منتخب مصر إلى نصف النهائي على أقل تقدير، فإن الأهلي لن يتمكن من الاستعداد لخوض النسخة المقبلة من مونديال الأندية بالشكل الأمثل.