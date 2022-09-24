هل يتحول حلم "محمد نور" إلى واقع؟ .. النابت يصدم التعاون

اللاعب السعودي يعيش موسمًا جميلًا مع ناديه

يُقدم سيمحان النابت نجم التعاون أداءً مميزًا في الدوري السعودي على مدار الموسمين الماضيين، وهو ما وضعه على رأس قائمة اللاعبين المحليين المطلوبين من كبار الأندية السعودية.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن خطوة قام بها النابت مؤخرًا صدمت ناديه وفتحت الباب للأندية الراغبة في ضمه والأهم أنها قد تُحول حلم "محمد نور" إلى حقيقة.

ما علاقة النابت بمحمد نور؟

محمد نور نجم الاتحاد التاريخي لا يتوقف عن إبداء إعجابه باللاعب السعودي، وقد قال صراحة أنه يتمنى وجوده في الاتحاد الموسم القادم، بل أكد أن ذلك سيحدث رغم أن النابت أحد خريجي الفئات السنية في الأهلي.

Shahid Shahid

إذ قال لبرنامج "ملعب SBC" تعليقًا على إشادة حسين عبد الغني باللاعب بعد هدفه القاتل في مرمى النصر خلال الجولة الثانية من دوري روشن السعودي "هذا لاعبنا، النابت هو لاعب الاتحاد المستقبلي"، ليرد مقدم البرنامج، خالد الشنيف، "هذا ابن الأهلي ومن ثم انتقل إلى عدة أندية حتى وصل للتعاون".

نور عاد وأضاف "كان لاعب الأهلي، هو سيأتي للاتحاد مستقبلًا. هو لاعب ممتاز وأهم ما يُميزه جهده الكبير وثبات مستواه وجودة أدائه في كل المباريات، يستحق تمامًا التواجد مع المنتخب".

ما الذي فعله النابت وصدم التعاون؟

الرياضية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم السبت أن صاحب الـ26 عامًا رفض تجديد عقده مع التعاون لرغبته التوقيع لنادٍ جديد بعد دخوله الفترة الحرة في يناير القادم.

وأفادت الصحيفة أن النابت سبق أن رفض عرضين من الاتحاد والأهلي لرغبة التعاون في بقائه هذا الموسم، وقد وافق اللاعب على ذلك ويهدف الآن للخروج في صفقة انتقال حر.

النابت انضم للتعاون قادمًا من أبها في يناير 2020 وقد خاض معه 78 مباراة وهو هدافه التاريخي في دوري أبطال آسيا، إذ سجل 4 أهداف خلال 7 مباريات.

اللاعب الذي يُطالب العديد بضمه للمنتخب السعودي في كأس العالم 2022 مرتبط مع التعاون بعقد ينتهي صيف 2023 ويحصل بموجبه على مليون ريال سعودي سنويًا.