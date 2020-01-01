هل يتأثر عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي بسبب فيروس كورونا

الأمر الأخر في الدوري السعودي هو هل يُحافظ البطولة على عدد اللاعبين الأجانب بعد نهاية أزمة فيروس كورونا

حالة قلق كبيرة يعيشها العالم حاليًا، حيث أن الأوضاع الراهنة لأزمة الوباء العالمي فيروس كورونا المستجد «Covid-19» على الكرة العالمية التي أسهمت في تأجيل جميع المسابقات والبطولات الرياضية العالمية على مستوى العالم.

وقد تمتد أزمة الوباء العالمي إلى أكثر من شهرين من الآن، وقد تعود الكرة المستديرة إلى الركض من جديد في شهر مايو في دول، وفي شهر يونيو في دول أخرى.

الحديث الآن متواصل عن مصير عقود اللاعبين والمدربين التي شارفت عقودهم على الانتهاء، وكذلك عقود الرعاية والاستثمارات الرياضية لبعض الأندية والمساقات الرياضية.

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الأمر الأخر في الدوري السعودي هو هل يُحافظ البطولة على عدد اللاعبين الأجانب بعد نهاية أزمة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت منتصف مارس، إيقاف النشاط الرياضي بالكامل في المملكة، لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس "كورونا".

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وكان مطلع مارس الجاري قد أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماع مجلس الإدارة استمرار 7 لاعبين أجانب لكل فريق من أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسمين المقبلين، فيما تم تأجيل عقد الجمعية العمومية غير العادية بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد السعودي حينها في خبر نشره عبر حسابه على "تويتر" أن عدد 7 لاعبين أجانب سيستمر لأندية دوري المحترفين، فيما سيتم مراجعة عدد اللاعبين الأجانب في الدرجة الأولى بعد تقييم الوضع الحالي الذي يمنح كل فريق الحق بالاستعانة بأربعة لاعبين.

وكان هذا التصريح قبل أزمة الوباء العالمي «فيروس كورونا» المتفشي مما قد يجعل الأمور تتغير خلال الفترة المُقبلة.

لكن هذا القرار ومع تسارع الأحداث بخصوص فيروس كورونا، فجاءت تصريح وزير المالية بتقليل الإنفاق على الرياضة السعودية، مما قد يؤثر في الدعم المالي على الأندية الرياضية، وبالتالي قد تعجز الأندية في الوفاء بالالتزامات المالية تجاه اللاعبين الأجانب.

وبالتالي هذه الظروف والأوضاع قد تهدد استمرار قرار سبعة لاعبين أجانب في الدوري السعودي في ظل اعتماد الأندية بشكل مباشر على الدعم الحكومي من قبل وزارة الرياضة.

وبالتأكيد هناك تهديدات وعقبات بسبب الأوضاع الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا قد تؤثر من استمرار قرار سبعة لاعبين أجانب.

ومن المتوقع أن يتراجع الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قراره في سبعة لاعبين أجانب ويتم تخفيض عدد الأجانب لحماية الأندية الرياضية من ضعف الموارد المالية والعجز المالي.

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كما من المتوقع أيضًا إن الأندية الرياضية ستتأثر بشكل مباشر وبكل تأكيد من تقليل الإنفاق على الرياضة، فقد حان الأوان على إقرار الخصخصة الرياضة وأن تعتمد الأندية على نفسها من حيث الإنفاق المالي.