هل وجه سولشاير نقداً لمورينيو قبل مباراة هدرسفيلد؟
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تحدث أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الجديد قبل مباراة هدرسفيلد، بكلمات اعتبرها البعض نقداً مبطناً لسابقه جوزيه مورينيو.
وكتب سولشاير قبل المباراة:"أنا لست محاطاً بأي أوهام بشأن العمل الذي أخوضه، علينا جميعاً أن نبذل قصارى جهدنا لإعادة النادي إلى حيث ينتمي".
وأضاف:"ليس فقط أن نحسن النتائج، بل أن نذكر الناس بما يتمحور مانشستر يونايتد حوله، يجب أن نظهر من نحن حقاً".
وأوضح:"هذا نادي بُني على المتعة ومنح الشباب الفرصة للتعبير عن أنفسهم، هؤلاء اللاعبين أظهروا بالفعل أنهم لا يستسلموا وتلك هي روح يونايتد".
وانتهى اللقاء بفوز يونايتد على هدرسفيلد 3-1، بعد فوزه بأولى مبارياته على كارديف سيتي 5-1، وذلك عقب إقالة مورينيو الأسبوع الماضي.