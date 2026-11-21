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حان وقت الانطلاق بالنسبة إلى لاتسيو، الذي يواجه بعد فترة التوقف ليتشي في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي.

لا يزال لاتسيو بلا هزيمة ويتصدر الترتيب برصيد 29 نقطة، والهدف هو إطالة سلسلة الانتصارات لمواصلة التحليق.

وعشية المباراة، تحدث المدرب جينارو جاتوزو في المؤتمر الصحفي وتطرق إلى مواضيع عدة، من حالة المصابين إلى صدور لعبة GTA 6 التي قد تؤثر على الروتين اليومي للاعبين.

وكانت البداية مع حالة دافيدي فراتيزي: «ليس لدي ما أفكر فيه، فراتيزي أدى كل التدريبات مع المجموعة خلال الأسبوع، والفحوصات لم تُظهر أي شيء. لقد تدرب طوال هذه الأيام. أما إذا كان مصابًا بالزكام اليوم، فسنرى».

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ثم انتقل إلى حالة بقية اللاعبين: «الدنماركيون وصلوا في اليوم التالي للمباراة عند الساعة 18:30، وأدوا تدريبات في صالة الألعاب الرياضية مثل ديلي-باشيرو وبلحيان. أمس تدربنا بشدة منخفضة على الكرات الثابتة، والجميع تدربوا بحمل أقل. أما بالنسبة إلى المصابين: زاكاني يتدرب في الملعب منذ 5-6 أيام، ولا تزال لديه وذمة لكنه يجري بسرعة 24-25 كم في الساعة. نونو تافاريس بدأ التأهيل في المسبح مع شوتالو، وماروشيتش تعرض لانتكاسة بسيطة، ليست في العضلة الخلفية التي أصيب بها أمام بولونيا، بل في موضع الانتكاسة التي تعرض لها قبل شهر. الأسبوع المقبل سنقيّم حالتهم. البقية جميعهم جاهزون. كاتالدي شعر أمس بإزعاج بسيط في العضلة المقرّبة، ونعتقد أنه ليس أمرًا خطيرًا».

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ما المخاطر التي تخفيها مواجهة ليتشي بقيادة دي فرانشيسكو؟ خاصة أنها تأتي في بداية شهر مهم: «نفكر في الغد فقط، لا في ما علينا فعله بعده، يعلّق غاتوزو بحزم. التركيز منصبّ على ليتشي، فريق صلب ومُدرَّب جيدًا، وليس من قبيل الصدفة أنه حصد 7 نقاط خارج أرضه من أصل 10 في المجموع. إنه فريق خطير جدًا في الكرات الثابتة، ويجب التعامل معه بحذر شديد. الأمر يعود إلينا كالعادة لإظهار العقلية والرغبة في اللعب بإيقاع مرتفع، إنها مباراة صعبة جدًا».

في المباراة الودية جرّب جاتوزو خطة 4-2-3-1: «هذا وارد، لكنني أعتقد أن الخطة لا علاقة لها بطريقة لعبنا، فالذي يتغير فقط هو كيفية الضغط على المنافسين. شغل المساحات يتم بالطريقة نفسها، ويمكن لأي لاعب أن يصل إلى مناطق معينة. ما يهم هو الرغبة والمشاركة، يمكن اللعب بلاعبَي وسط بدلًا من ثلاثة، كل شيء ممكن. غالبًا عندما نضغط، لا يبقى في الخلف سوى لاعب وسط واحد».

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ما مدى أهمية عودة جودموندسون؟ يوضح غاتوزو: «لا يجب أن أدخل إلى رأسه وحده، بل إلى رؤوس جميع اللاعبين. إنه مهم من حيث قوة التسديد والجانب الفني، لكن هناك أيضًا جميع الآخرين. لا أعرف ما معنى أن يلعب أحدهم قليلًا. لاتزاري وديلي-باشيرو يساعداننا دائمًا في ظل التبديلات الخمسة. ألبرت، عندما يكون في حالة جيدة، لاعب من أعلى مستوى، ويمكنه أن يقدم لنا مساعدة كبيرة. غدًا ستتاح الفرصة لكثيرين للمشاركة أساسيين. أنا سعيد، أرى كيف يتدربون ومدى مشاركتهم خلال الأسبوع. بعد ذلك يمكن أن نلعب جيدًا أو أقل جودة، لكن القناعة القصوى مطلوبة دائمًا».

ستكون هناك تغييرات في الدفاع، وحتى من يلعبون أقل يرسلون إشارات إيجابية: «من حيث الشخصية، وبحكم طبيعتي، لا أكون مطمئنًا أبدًا. لكنني أدرك أن هؤلاء الشباب لا يدّخرون جهدًا أبدًا. جودة الجري من حيث الحجم والانطلاقات السريعة، والجري بسرعة تتجاوز 25 كم في الساعة، كلها في مستوى جيد. غدًا يجب تطبيق ذلك وترك أرض الملعب تتحدث».

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لاتسيو يحلّق، لكن هل يرى جاتوزو كثيرًا من «البوابات التي يجب تسلّقها» هذا الموسم؟ أنا متطيّر، تخيّل كم شتيمة أطلقتها داخل السيارة هذا الصباح... أردت أن أتسلق لأن البوابة لم تكن تعمل... قلت: سأركن هنا الآن وأتسلق، لكنني بعد ذلك فكرت ألا أُحرج نفسي، فاضطررت إلى الالتفاف للدخول. قلتها في المؤتمر الصحفي الماضي: ليس لدينا ما نخسره، نعيش يومًا بيوم. هذه حسابات يمكن القيام بها في آخر سبع أو ثماني مباريات، إنها مباراة مهمة. سنلعب بأوراقنا مع احترام المنافسين، ثم نرى إلى أين سنصل. نعيش يومًا بيوم، ولا فائدة من حساب الانتصارات. نعرف الصعوبات، والمهم ألا نخطئ في العقلية. وإذا كان الآخرون أفضل منا، فسنهنئهم».

وكان لا بد من تحليل مباراة نابولي: «شاهدناها أمس، بالنظر إلى ارتباطات المنتخبات. الشراسة التي نضعها في كل كرة، وفي التحولات، وفي الجري، يجب أن تكون كلها في حمضنا النووي. في الشوط الأول كان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف، ثم عانينا قليلًا وبعدها عدنا إلى أجواء المباراة. يجب ألا ننسى ما أوصلنا إلى حيث نحن الآن: نلعب كفريق، ونركض بقوة جميعًا معًا. يجب أن نواصل على هذا النحو، ويجب ألا تغيب الروح والرغبة في المعاناة أبدًا. لقد حدث نضج ذهني، فمقارنة بمباراتَي ميلان ومونزا حققنا تحسنًا، وحتى في فينيسيا ساعدنا الحظ، وقدّم لنا مانداس يد العون. من حيث العقلية خطونا خطوة مهمة، وعلينا أن نعمل بجدية وألا ننسى من أين انطلقنا».

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لكن هل يرى جاتوزو نفسه في لاتسيو لسنوات طويلة؟ «عليك أن تسأل نفسك إن كنت أحب حياة الترحال أم لا. أنا أحبها، أعشق التنقل والتعرف عن قرب على عقليات وثقافات البلدان الأخرى: تطوري جاء أيضًا من كل الرحلات التي قمت بها. نحن الإيطاليين نعتقد دائمًا أننا الأفضل والأقوى. في مهنتي يمكن الأخذ من البلدان الأخرى، والآن لا أفكر في ما إذا كنت سأمضي هنا عامين أو ثلاثة أو أربعة: أفكر في ما عليّ فعله اليوم. أشعر بالراحة هنا، وكأنني هنا منذ عشر سنوات. لقد شرحت ذلك بعد مباراة مانتوفا، حين بدا الأمر وكأنه جنازة. يعجبني المكان هنا، وآمل أن أبقى طويلًا: عندما يكون المرء مرتاحًا في مكان ما، عليه أن يفكر أكثر من مرة قبل الرحيل، لأنه من الصعب بعدها أن يجد أماكن كهذه».

قد يكون إجراء تغييرات كثيرة في الدفاع مخاطرة، لكن جاتوزو لا يخشى ذلك: «لدي ثقة كبيرة، أرى كيف يعملون، وحتى دوخي عندما لعب قدّم دائمًا أداءً جيدًا، لكنه تعرض لمشكلة في يده ووجد نفسه فجأة خارج التشكيلة. بيدرازا لم يلعب أساسيًا أبدًا لكنه حصل على دقائق لعب. باستثناء مباراتين، شارك في جميع المباريات بديلًا. سنرى من سيلعب. أنتم استبعدتم بروفستغارد بالفعل، سنرى من سيلعب».

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إلى أين وصل تطور فلورياني موسوليني؟ بالنسبة إلى رومانو، من الطبيعي أن يعاني أحيانًا قليلًا أمام لاعب مثل لانغ، فالخبرة تُكتسب باللعب. من الطبيعي أن يعاني قليلًا أمام لاعب بهذه المهارة الفنية في الشوط الثاني. نحن سعداء بتطوره وبتجديده عقده، إنه شاب يملك الرغبة وذكي جدًا. وإذا كانت هناك مباريات يعاني فيها قليلًا، فهذا جزء من مسيرة التطور».

أين يرى نوسلين في أفضل حالاته؟ «الآن، بفضل العقلية التي يملكها، وهذا كله بفضله هو، يمكنه أن يلعب حتى قلب دفاع أو في خط الوسط. يتمتع بلياقة بدنية مذهلة، وبالحيوية والرغبة والقوة في ساقيه: يمكنه اللعب في كل المراكز. الآن نفتقد لاعبًا مثل زاكاني، لاعبًا يضفي الجودة على الملعب. نوسلين يمكنه أداء ذلك الدور، وقد أظهر ذلك في نابولي برغبة كبيرة. في المقابل لا أتفق معكم بشأن بينامونتي، لقد هاجمتموه بقسوة بعد مباراة نابولي، أما بالنسبة لي فقد قدّم شوطًا أول رائعًا. في الشوط الثاني عانينا جميعًا خلال الدقائق الخمس عشرة الأولى، وبينامونتي أيضًا في تطور كبير».

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ووصل الحديث أيضًا إلى موضوع GTA 6، وما إذا كان هناك تخوف من أن يقضي اللاعبون ليالي كاملة أمام البلايستيشن لممارستها، وما إذا كان جاتوزو قد نبّههم بشأنها. وجاء الرد حازمًا: «GTA 6؟ إن لعبوها فهذا شأنهم الل***ن، تخيّلوا... لا أعرف حتى عمّ تتحدثون، لكن بعيدًا عن ذلك، لا أشغل بالي بهذه المشكلة. هذا جزء من الاحترافية، جزء من احترام الذات ومن العمل. لن أسمح لنفسي أبدًا بأن أسأله: "متى عدت؟ في أي ساعة ذهبت إلى النوم؟". ما اسمها، GTA؟ ما هي، سيارة؟ غدًا عند الساعة 9 لدينا الإفطار، سأركّز جيدًا، ولنرَ إن كان أحدهم قد سهر حتى ساعة متأخرة أم لا...».

متاعب نونو تافاريس تفتح الطريق أمام بيدرازا، لكن إلى أين وصل الظهير؟ هكذا ردّ جاتوزو: «يجب قول الأمور كما هي. استدعيته إلى المكتب، وكان واضحًا أن كل العمل الذي قمنا به لم يستوعبه جيدًا. كان قادمًا من كرة قدم وعقلية مختلفتين تمامًا. كان يلعب مع مارسيلينو، بخطة 4-4-2 وتكتل دفاعي منخفض، وكان كل ما جربناه حتى تلك اللحظة أشبه بالطلاسم بالنسبة إليه. ومن هناك حدث التحول، قلت له ألا يستبق القلق، وبقينا وقتًا أطول في الملعب، وبدأ يطرح الأسئلة. عندما شارك بديلًا، ساعدنا في الفوز ببعض المباريات بفضل اندفاعه القوي في الشوط الثاني. من الطبيعي أن يواجه من اعتاد دائمًا على شيء مختلف بعض الصعوبات عند اللعب بالرقابة الفردية. نحن سعداء به، وأنا متأكد من أنه سيقدم مباراة كبيرة غدًا».

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وفي ما يخص جدول المباريات، هل حان الوقت ليجد المدربون والاتحادات حلًا؟ «الأمر ليس سهلًا، في سبتمبر تبدو العشرون يومًا وكأنها لا تنقضي أبدًا. نعرف ما قمنا به، الأمر ليس سهلًا. دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، كل المسابقات... هذه مسألة تخص الفيفا أكثر من المدربين، عليهم أن يجلسوا مع رؤساء الأندية ومالكيها. في زمني أيضًا كنا نلعب كثيرًا. وصلت إلى ربع النهائي ونصف النهائي ونهائي دوري الأبطال، وكنت أخوض نحو 53 مباراة في الموسم. الآن يُلعب يوم الجمعة، ويوم السبت عند الساعة 15، والمواعيد وفترات الاستشفاء هي التي اختلفت. لهذا يكثر المصابون، نلعب كثيرًا لأن الرواتب أعلى. نحن لسنا من يحق لهم الشكوى مما نجنيه. يجب أن نكون منطقيين: نعيش في عالم يمر بأزمة، بينما رواتبنا كبيرة. بالتأكيد لست أنا من سيأتي إلى هنا ليشتكي، الآخرون هم من عليهم إيجاد التحسينات الممكنة».

مباريات كبرى كثيرة تنتظر لاتسيو في الأشهر المقبلة، فأيّها يمكن، برأي غاتوزو، أن يختبر فريقه أكثر من غيرها؟ «مباراة الغد أمام ليتشي، ولن أجيبك عن أي شيء آخر. النقاط الثلاث غدًا تساوي تلك التي في تورينو، أو أمام أتالانتا، أو في فروزينوني. المنافس مختلف لكننا نفكر في الغد. من الصعب جدًا أن أقول لك ما أفكر فيه. أفكر في الغد فقط، ثم سنرى مباراة بمباراة. كأنك تسألني اليوم عن الديربي. لا أفكر في شيء، أعرف أنه مهم وأن الجميع يريد الفوز على روما. لكن إن فكرت فيه الآن، فتخيّل كيف سأصل إليه بعد عشرين يومًا...».