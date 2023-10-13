قطعة أساسية لا غنى عنها

تطرق ستيف كلارك مدرب منتخب اسكتلندا إلى حالة لاعبه المميز والهام أندرو روبرتسون لاعب ليفربول الذي تعرض للإصابة في مباراة إسبانيا وغادر الملعب.

وقال كلارك للصحفيين: "من الواضح أنه أصيب في كتفه. سنلقي نظرة عليه وسيعود (روبرتسون) إلى ناديه الآن".

إصابة روبرتسون وضعت اسكتلندا في موقف صعب حيث أن احتياطيه المعتاد، كيران تيرني لاعب ريال سوسييداد، يغيب أيضًا عن علاج إصابة في أوتار الركبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "يبدو أن هذا يحدث دائمًا عندما تفقد لاعبًا واحدًا في مركز ما. نفقد كيران ثم يتعرض آندي (روبرتسون) لإصابة في الكتف".

وختم حديثه عن الأمر قائلًا: "سنرى كيف سيكون الأمر وكيف تستقر الأمور. نأمل أن يكون جيدًا لناديه في أقرب وقت ممكن وأن يساعدنا في نوفمبر".