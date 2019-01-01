هل ميلان هو النادي الأنسب لباكيتا؟

وكيل اللاعب البرازيلي باكيتا يوضح سبب اختياره للانتقال لميلان

فيسبوك تويتر محمد عماد

يرى وكيل اللاعب البرازيلي لوكاس باكيتا أن ميلان هو النادي الأنسب للاعب والذي سيحوله إلى لاعبٍ متكامل.

وكان باكيتا قد انضم لميلان في فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من صفوف فلامينجو في صفقة قدرت بـ 45 مليون يورو، ليؤكد إدواردو أورام وكيل اللاعب من جديد أن الروسونيري كان الاختيار الأنسب للاعب البرازيلي الشاب.

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وقال أورام: "أنا سعيد للغاية لباكيتا، كان أمامه أكثر من عرض أوروبي، ولكنه اختار ميلان لاقتناع النادي بإمكانيات باكيتا الفنية التي تناسب طريقة لعب كرة القدم في إيطاليا".

كما أكمل وكيل اللاعب حديثه لصحيفة كالتشيو ميركاتو وقال: "أسلوب اللعب في الدوري الإيطالي سيحوله إلى لاعب متكامل، كما أنه يتأقلم سريعًا مع أسلوب المدرب جينارو جاتوزو، منذ اجتماعنا الأول مع ليوناردو ومالديني أظهرا اقتناعهما باللاعب، كما أعطياني انطباعًا جيدًا عن أهمية باكيتا في مشروع ميلان".

يذكر أن جاتوزو كان قد وصف باكيتا بأنه لاعب كرة قدم برازيلي بعقلية أوروبية.