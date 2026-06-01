تُقام هذا الصيف في أمريكا الشمالية أكبر (ونأمل أن تكون الأفضل) بطولة كأس العالم على الإطلاق، حيث ستُقام 104 مباراة في غضون 39 يومًا فقط.

وقد كان الطلب على التذاكر هائلاً، ولكن أولئك الذين ما زالوا يحلمون بتجربة كرة قدم لا تُنسى في حياتهم يجب ألا يفقدوا الأمل.

في حين أنه لا يزال من الممكن الحصول على تذاكر مباريات كأس العالم من خلال القنوات الرسمية، إلا أن هناك خيارات أخرى متاحة، بما في ذلك شرائها من السوق الثانوية عبر مواقع طرف ثالث مثل StubHub، مما قد يزيد من فرصك في الحصول على مقاعد في المباريات التي تختارها.

دع GOAL يطلعك على التفاصيل الكاملة حول شراء تذاكر كأس العالم 2026 وما يقدمه السوق الثانوي.

هل يجب علي شراء التذاكر على StubHub؟

سيكون لدى البائعين الخارجيين أيضًا تذاكر متاحة لكأس العالم 2026. StubHub هو أحد أكبر أسواق التذاكر الثانوية في العالم، حيث يختار العديد من المشترين والبائعين استخدام المنصة للحصول على مزايا محددة.

باختصار: نعم، StubHub هي شركة شرعية تتمتع بضمان FanProtect.

لكن تذكر: لا تسمح الفيفا من الناحية الفنية بإعادة البيع من قبل أطراف ثالثة. ولكن، في حين تنص شروط الفيفا على أن التذاكر غير قابلة للتحويل خارج منصتها، فإن الواقع في البطولات الكبرى هو أن عشرات الآلاف من المشجعين يدخلون باستخدام المواقع الثانوية.

فيما يلي كل ما تحتاج إلى معرفته.

مزايا استخدام StubHub لشراء تذاكر كأس العالم

الوصول إلى المباريات البارزة: مع نفاد تذاكر بعض مباريات كأس العالم البارزة أو اقترابها من السعة الكاملة عبر القنوات الرسمية، توفر StubHub للمشجعين فرصة أخرى لحضور المباريات التي يرغبون فيها.

من المفيد متابعة موقع StubHub بانتظام حيث يمكن للمشجعين الحصول على بعض الصفقات المربحة. مع اقتراب يوم المباراة، قد يسعى بعض البائعين إلى التخلص من تذاكر كأس العالم وقد يخفضون الأسعار إلى ما دون القيمة الاسمية. ضمان FanProtect: يضمن StubHub أن تذاكرك ستكون صالحة وستصل في الوقت المناسب للحدث. إذا ظهرت أي مشكلة، فإنهم يعدون بإيجاد تذاكر بديلة مماثلة أو إصدار استرداد كامل للمبلغ.

عوامل يجب مراعاتها عند شراء التذاكر على StubHub

بالطبع، من الأفضل دائمًا توخي الحذر عند شراء تذاكر كأس العالم 2026 عبر السوق الثانوية.

تشمل الاعتبارات المهمة ما يلي:

تحقق من العروض والمعلومات المحددة: تجنب شراء تذاكر عامة من "الفئة X". اختر العروض التي توضح بشكل صريح أرقام المقاعد والصفوف والأقسام بالضبط، وتأكد من أن البائع يستخدم ميزة نقل التذاكر الرسمية من FIFA عند نقل التذكرة مباشرة إلى حسابك في FIFA.

تأخير تسليم التذاكر: قد يقوم بعض البائعين بنقل التذاكر في وقت متأخر قد يصل إلى يوم الحدث نفسه. قد يتسبب هذا في بعض القلق للمشترين، على الرغم من أن عملية البيع مشمولة بضمان StubHub.

كيفية تجنب عمليات الاحتيال على StubHub

يتطلب الشراء أو البيع على StubHub الانتباه الشديد لتجنب عمليات الاحتيال والمواقف المجهدة.

احذر مما يلي فيما يتعلق بتذاكر كأس العالم:

التذاكر الورقية: تذاكر كأس العالم 2026 متاحة حصريًّا عبر الهاتف المحمول فقط. لا تقبل أبدًا التذاكر الورقية أو النسخ المطبوعة من ملفات PDF.

لقطات الشاشة: لا تقبل أبدًا لقطة شاشة لتذكرة أو رمز QR؛ فغالبًا ما تُستخدم في عمليات الاحتيال.

طرق الدفع غير المعتادة: لا تدفع أبدًا عن طريق التحويل المصرفي أو العملات المشفرة. استخدم طرق الدفع الآمنة ببطاقات الائتمان عبر منصة StubHub.

لماذا لم يقم بائع StubHub الخاص بي بتحويل تذكرتي بعد؟

في مايو 2026، لم تقم FIFA بعد بـ"فتح" تذاكر العديد من البائعين.

غالبًا ما تطلق الفيفا زر "النقل" على مراحل.

إذا كانت المباراة في أواخر يونيو، فقد لا يتمكن البائع من نقل التذكرة فعليًا حتى أوائل يونيو.

كيف تشتري تذاكر كأس العالم على StubHub؟

يتضمن شراء تذاكر كأس العالم على StubHub اختيار مباراة، وإجراء الدفع، وقبول التحويل عبر بريد إلكتروني مؤقت أو مباشرة إلى حسابك في FIFA. فيما يلي الخطوات التفصيلية:

الخطوة 1: الشراء على StubHub

أنشئ حسابًا على StubHub

ابحث عن المباراة التي ترغب في حضورها حسب المدينة أو التاريخ أو الفريق

اختر قائمة التذاكر الخاصة بك وانتقل إلى شاشة الدفع

ادفع باستخدام بطاقة الائتمان/الخصم أو PayPal أو المحافظ الرقمية الأخرى

الخطوة 2: قم بإعداد حسابك الرسمي في FIFA

انتقل إلى بوابة التذاكر الرسمية على FIFA.com/tickets

أنشئ معرف FIFA باستخدام نفس عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمته لحسابك على StubHub. هذا أمر بالغ الأهمية لمطابقة عملية التحويل.

الخطوة 3: انتظر حتى يبدأ البائع عملية التحويل

تحلى بالصبر. غالبًا ما لا يحصل البائعون على حق الوصول لمشاركة التذاكر الفعلية من FIFA إلا قبل موعد المباراة بفترة قصيرة جدًا

تحقق من بريدك الإلكتروني. ستتلقى إشعارًا من StubHub عندما يبدأ البائع عملية نقل التذاكر

الخطوة 4: اقبل التذاكر عبر FIFA

سجّل الدخول إلى حسابك الرسمي على FIFA.com/tickets

انتقل إلى لوحة التحكم الخاصة بالتذاكر أو قسم إعادة البيع/التبادل

ابحث عن إشعار النقل المعلق (سيشير إلى أن مستخدمًا آخر قد أرسل لك تذاكر)

اقبل التذاكر لتنتقل رسميًا إلى حسابك الشخصي في FIFA

متى ستقام كأس العالم FIFA 2026؟

ستقام كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم FIFA 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري

غوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو وسياتل

كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 الرسمية؟

يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 الرسمية عبر موقع الفيفا منذ سبتمبر 2025. بدأت المرحلة الرسمية الأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم، وهي مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة، في 1 أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة.

لم تحصل على تذكرة في المراحل الأولى؟ فيما يلي جميع خيارات إعادة البيع:

القناة الرسمية هي سوق إعادة البيع/التبادل التابع للفيفا، والذي يمكن الوصول إليه عبر FIFA.com/tickets.

أعيد فتح المنصة، التي تم إطلاقها في الأصل في أكتوبر 2025، في 2 أبريل وستظل مفتوحة حتى ساعة واحدة قبل انطلاق كل مباراة.

وهي متاحة للمقيمين في كندا والولايات المتحدة والمقيمين الدوليين، بينما سوق التبادل التابع للفيفا (Mercado de Intercambio de la FIFA) مخصص للمقيمين في المكسيك.

نقطة مهمة للمشترين من سوق إعادة البيع: قد تكون التذاكر متوفرة بكميات محدودة جدًّا، وقد تظهر بشكل متقطع. على المشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر من سوق إعادة البيع مراجعة المنصة باستمرار، والتحرك بسرعة عند ظهور التذاكر، وتجهيز تفاصيل الدفع مسبقًا