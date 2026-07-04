تُقام حالياً في أمريكا الشمالية أكبر (ونأمل أن تكون الأفضل) بطولة كأس العالم على الإطلاق، حيث تُخاض 104 مباراة في غضون 39 يوماً فقط.

وقد كان الطلب على التذاكر هائلاً، لكن أولئك الذين ما زالوا يحلمون بتجربة كروية لا تُنسى في حياتهم يجب ألا يفقدوا الأمل.

فبينما لا يزال من الممكن الحصول على تذاكر مباريات كأس العالم عبر القنوات الرسمية، تتوفر أيضًا خيارات أخرى، بما في ذلك شراؤها من السوق الثانوية عبر مواقع طرف ثالث مثل StubHub، مما قد يزيد من فرصك في حجز مقاعد في المباريات التي تختارها.

دع موقع GOAL يطلعك على التفاصيل الكاملة حول شراء تذاكر كأس العالم 2026 وما يقدمه السوق الثانوي.

هل يجب عليّ شراء التذاكر من StubHub؟

سيتوفر لدى البائعين الخارجيين أيضًا تذاكر كأس العالم 2026. يُعد StubHub أحد أكبر أسواق التذاكر الثانوية في العالم، حيث يختار العديد من المشترين والبائعين استخدام المنصة للاستفادة من مزايا محددة.

باختصار: نعم، StubHub هي شركة شرعية وتقدم ضمان FanProtect.

لكن تذكر: لا تسمح الفيفا من الناحية الفنية بإعادة البيع من قبل أطراف ثالثة. ومع ذلك، في حين تنص شروط الفيفا على أن التذاكر غير قابلة للتحويل خارج منصتها، فإن الواقع في البطولات الكبرى هو أن عشرات الآلاف من المشجعين يدخلون الملاعب باستخدام مواقع إعادة البيع.

فيما يلي كل ما تحتاج إلى معرفته.

مزايا استخدام StubHub لشراء تذاكر كأس العالم

الوصول إلى المباريات البارزة: مع نفاد تذاكر بعض مباريات كأس العالم البارزة أو اقترابها من السعة الكاملة عبر القنوات الرسمية، توفر StubHub للمشجعين فرصة أخرى لحضور المباريات التي يرغبون فيها.

مع نفاد تذاكر بعض مباريات كأس العالم البارزة أو اقترابها من السعة الكاملة عبر القنوات الرسمية، توفر StubHub للمشجعين فرصة أخرى لحضور المباريات التي يرغبون فيها. عروض اللحظة الأخيرة: من المفيد متابعة موقع StubHub بانتظام حيث يمكن للمشجعين العثور على بعض الصفقات المربحة. مع اقتراب موعد المباراة، قد يسعى بعض البائعين إلى التخلص من تذاكر كأس العالم وقد يخفضون الأسعار إلى ما دون القيمة الاسمية.

من المفيد متابعة موقع StubHub بانتظام حيث يمكن للمشجعين العثور على بعض الصفقات المربحة. مع اقتراب موعد المباراة، قد يسعى بعض البائعين إلى التخلص من تذاكر كأس العالم وقد يخفضون الأسعار إلى ما دون القيمة الاسمية. ضمان FanProtect: يضمن موقع StubHub أن تذاكرك ستكون صالحة وستصل في الوقت المناسب قبل انطلاق الحدث. وفي حال حدوث أي مشكلة، يتعهد الموقع بإيجاد تذاكر بديلة مماثلة أو استرداد المبلغ بالكامل.

العوامل التي يجب مراعاتها عند شراء التذاكر من StubHub

بالطبع، من الأفضل دائمًا توخي الحذر عند شراء تذاكر كأس العالم 2026 عبر السوق الثانوية.

تشمل الاعتبارات المهمة ما يلي:

تحقق من العروض والمعلومات المحددة: تجنب شراء تذاكر عامة من فئة «الفئة X». اختر العروض التي توضح صراحةً أرقام المقعد والصف والقسم بالضبط، وتأكد من أن البائع يستخدم ميزة «نقل التذاكر» الرسمية التابعة للفيفا عند نقل التذكرة مباشرةً إلى حسابك في الفيفا.

تجنب شراء تذاكر عامة من فئة «الفئة X». اختر العروض التي توضح صراحةً أرقام المقعد والصف والقسم بالضبط، وتأكد من أن البائع يستخدم ميزة «نقل التذاكر» الرسمية التابعة للفيفا عند نقل التذكرة مباشرةً إلى حسابك في الفيفا. الأسعار المبالغ فيها: على الرغم من أنك قد تحصل على بعض الصفقات في اللحظة الأخيرة، إلا أنه إذا كنت حريصًا على شراء تذاكر لإحدى مباريات كأس العالم البارزة، فمن المرجح أن تضطر إلى دفع أكثر من قيمتها الاسمية الأصلية.

على الرغم من أنك قد تحصل على بعض الصفقات في اللحظة الأخيرة، إلا أنه إذا كنت حريصًا على شراء تذاكر لإحدى مباريات كأس العالم البارزة، فمن المرجح أن تضطر إلى دفع أكثر من قيمتها الاسمية الأصلية. تأخير تسليم التذاكر: قد يقوم بعض البائعين بنقل التذاكر في وقت متأخر قد يصل إلى يوم الحدث نفسه. وقد يتسبب ذلك في بعض القلق للمشترين، على الرغم من أن عملية البيع مشمولة بضمان StubHub.

كيفية تجنب عمليات الاحتيال على StubHub

يتطلب الشراء أو البيع على StubHub توخي الحذر الشديد لتجنب عمليات الاحتيال والمواقف المجهدة.

احذر مما يلي فيما يتعلق بتذاكر كأس العالم:

التذاكر الورقية: تذاكر كأس العالم 2026 متاحة حصريًّا عبر الهاتف المحمول فقط. لا تقبل أبدًا التذاكر الورقية أو النسخ المطبوعة من ملفات PDF.

لقطات الشاشة: لا تقبل أبدًا لقطة شاشة لتذكرة أو رمز QR؛ فغالبًا ما تُستخدم في عمليات الاحتيال.

طرق الدفع غير المعتادة: لا تدفع أبدًا عبر التحويل المصرفي أو العملات المشفرة. استخدم طرق الدفع الآمنة ببطاقات الائتمان عبر منصة StubHub.

لماذا لم يقم بائع StubHub الخاص بي بتحويل تذكرتي بعد؟

غالبًا ما تطلق الفيفا زر «التحويل» على مراحل، وبالتالي قد لا يتمكن البائع من نقل التذكرة فعليًّا إلا مع اقتراب موعد المباراة.

كيف تشتري تذاكر كأس العالم على StubHub؟

يتضمن شراء تذاكر كأس العالم على StubHub اختيار مباراة، وإجراء الدفع، وقبول التحويل عبر بريد إلكتروني مؤقت أو مباشرة إلى حسابك في FIFA. وإليك الخطوات التفصيلية:

الخطوة 1: الشراء على StubHub

أنشئ حسابًا على StubHub

ابحث عن المباراة التي ترغب في حضورها حسب المدينة أو التاريخ أو الفريق

اختر قائمة التذاكر التي تريدها وانتقل إلى شاشة الدفع

ادفع باستخدام بطاقة الائتمان/الخصم أو PayPal أو أي محفظة رقمية أخرى

الخطوة 2: قم بإنشاء حسابك الرسمي لدى FIFA

انتقل إلى بوابة التذاكر الرسمية على FIFA.com/tickets

أنشئ معرّف FIFA باستخدام عنوان البريد الإلكتروني نفسه الذي استخدمته لحسابك على StubHub. هذا أمر بالغ الأهمية لمطابقة عملية التحويل.

الخطوة 3: انتظر حتى يبدأ البائع عملية التحويل

تحلى بالصبر. غالبًا ما لا يحصل البائعون على إذن من FIFA لمشاركة التذاكر الفعلية إلا قبل موعد المباراة بفترة قصيرة جدًا

تحقق من بريدك الإلكتروني. ستتلقى إشعارًا من StubHub عندما يبدأ البائع عملية تحويل التذاكر

الخطوة 4: اقبل التذاكر عبر FIFA

سجّل الدخول إلى حسابك الرسمي على FIFA.com/tickets

انتقل إلى لوحة التحكم الخاصة بالتذاكر أو قسم «إعادة البيع/التبادل»

ابحث عن إشعار التحويل المعلق (سيشير إلى أن مستخدمًا آخر قد أرسل لك تذاكر)

اقبل التذاكر لتنتقل رسميًا إلى حسابك الشخصي في FIFA

متى ستقام كأس العالم FIFA 2026؟

ستُقام كأس العالم FIFA 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

المدن المضيفة لكأس العالم FIFA 2026 هي كما يلي:

كندا: تورونتو وفانكوفر

تورونتو وفانكوفر المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري

غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري الولايات المتحدة: أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، ولوس أنجلوس، وميامي، ونيويورك، ونيوجيرسي، وفيلادلفيا، وسان فرانسيسكو، وسياتل

كيفية شراء التذاكر الرسمية لكأس العالم 2026؟

يمكن للمشجعين شراء تذاكر المباريات الرسمية لكأس العالم 2026 عبر موقع الفيفا منذ سبتمبر 2025. وقد بدأت المرحلة الرسمية الأخيرة من بيع تذاكر كأس العالم، وهي «مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة»، في 1 أبريل وتستمر حتى نهاية البطولة.

لم تحصل على تذكرة في المراحل الأولى؟ إليك جميع خيارات إعادة البيع أدناه:

القناة الرسمية هي سوق إعادة البيع/التبادل التابع للفيفا، والذي يمكن الوصول إليه عبر FIFA.com/tickets.

وقد أعيد فتح هذه المنصة، التي أُطلقت في الأصل في أكتوبر 2025، في 2 أبريل وستظل مفتوحة حتى ساعة واحدة قبل انطلاق كل مباراة على حدة.

وهي متاحة للمقيمين في كندا والولايات المتحدة والمقيمين الدوليين، بينما يُخصص سوق التبادل التابع للفيفا (Mercado de Intercambio de la FIFA) للمقيمين في المكسيك.

نقطة مهمة للمشترين من سوق إعادة البيع: قد تكون التذاكر متوفرة بكميات محدودة جدًا، وقد تظهر بشكل متقطع. على المشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر من سوق إعادة البيع مراجعة المنصة بشكل متكرر، والتصرف بسرعة عند ظهور التذاكر، وتجهيز تفاصيل الدفع مسبقًا