هل كشف سر تراجع الفريق بالخطأ؟ .. نجم برشلونة يقيم تشافي!

اللاعب الشاب يوضح!

كانت نتائج برشلونة في الأشهر الأخيرة محبطة إلى حد كبير بالنسبة لجماهير النادي الكتالوني التي ترى نجوم الفريق مضغوطة أكثر من أي وقت مضى.

ليخرج اللاعب الشاب فيرمين لوبين في تصريحات لصالح صحيفة "موندو ديبورتيفو" ربما يكون قد كشف من خلالها عن سر تراجع الفريق، متحدثًا عن شخصية تشافي هيرنانديز المدير الفني للنادي الكتالوني.

وقال لوبيز: "هو شخص إيجابي طوال الوقت، ويجعلنا ننتقد أنفسنا أكثر من أي شيء آخر لكن بشكل إيجابي، ويجعلنا ننظر للأمام ونصحح الأخطاء لنستمر في طريقنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "هناك الكثير من الضغط أكثر من الأندية الأخرى، سواء داخليًا أو خارجيًا، لكن عليك أن تعرف كيف تتعامل مع هذا وتركز على كرة القدم والعمل".

وكان برشلونة قد قدم مستويات متراجعة في الأشهر الأخيرة تحت قيادة تشافي هيرنانديز، ولم تكن النتائج الخاصة به هي الأفضل، بالرغم من الوصول لمرمى الخصوم كثيرًا.

وتعرض نجوم الفريق للكثير من النقد بسبب الأخطاء الفردية البسيطة، سواء أمام مرمى الخصم أو مرماهم والتي تسببت في نتائج محبطة جعلت منافستهم على الدوري الإسباني أكثر صعوبة.