هل كأس العالم في خطر؟ لاعب المنتخب الهولندي يغادر الملعب على نقالة في مشهد محزن

وقعت مأساة كبيرة بعد ظهر يوم السبت في أيندهوفن. قبل عشرين دقيقة من نهاية المباراة التي قد تحدد بطل الدوري بين بي إس في وإف سي أوتريخت، اضطر جيردي شوتن إلى مغادرة الملعب على نقالة.

أصيب المدافع المركزي بخلع في الركبة خلال صراع في وسط الملعب. لم يتمكن من النهوض واضطر إلى مغادرة الملعب على نقالة، حيث بدا عليه التأثر الشديد ووضع يديه على وجهه.

يعد شوتن هذا الموسم قوة لا غنى عنها في خط الدفاع في صفوف بي إس في. لعب المدافع البالغ من العمر 29 عامًا حتى الآن 17 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي وكان لديه فرصة جيدة للمشاركة في كأس العالم الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان شوتن سيشارك في تلك البطولة، التي تبدأ بعد ما يزيد قليلاً عن شهرين.



