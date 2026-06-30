"مخالفة قذرة".. غضب هولندي بسبب هروب نجم المنتخب المغربي من الطرد!

بعد فترة الاستراحة الأولى مباشرة في مباراة كأس العالم بين هولندا والمغرب، توقف اللعب لفترة وجيزة. فقد اصطدم لاعب الوسط عز الدين أوناحي بالمدافع يان بول فان هيك. وأثناء ذلك، اصطدم مرفقه بوجه اللاعب.

وقرر الحكم ويلتون سامبايو، الذي كان قد لفت الانتباه في الشوط الأول بتحدثه المفرط مع اللاعبين، عدم اتخاذ أي إجراء تجاه الحادثة.

كما تجاهل الحكم المساعد بالفيديو هذا الموقف، على الرغم من صراخ فان هيك.

وكان المعلق في قناة NOS، جيرون غروتر، واضحًا على الفور بشأن هذه الضربة المزعومة بالمرفق، وأعرب عن دهشته لعدم قيام سامبايو بمراجعة الموقف.

على منصة «X»، علق الصحفي جيرون كابتاينز من صحيفة «دي تيليجراف» على الفور قائلاً: «مخالفة قذرة من اللاعب رقم 8 في المنتخب المغربي أوناحي الذي وجه ضربة بالكوع إلى وجه فان هيك، لكن الحكم البرازيلي تغاضى عن الأمر، وأعطى ركلة حرة، لكنه لم يخرج أي بطاقات».

يبدو أن كابتاينز يرى اتجاهاً واضحاً: «لم يتدخل نظام الفيديو المساعد مرة أخرى، كما هو الحال في كثير من الأحيان في كأس العالم هذه.» وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة، تلقى فان هيك ضربة أخرى على رأسه، هذه المرة من نصير مزراوي.

وأصيب فان هيك بجرح كبير في الرأس. وقد تلقى مدافع توتنهام العلاج اللازم وواصل اللعب، في المباراة التي انتهى وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق وفازت بها المغرب بركلات الترجيح.