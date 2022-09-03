هل كان مُحقًا ريال مدريد؟ يوفيتش "المحبط" يحرم فيورنتينا من إسقاط يوفنتوس!

المهاجم الصربي يحرم فريقه من الفوز

مرة أخرى يثبت لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد السابق وفيورنتينا الحالي، أن النادي الإسباني كان محقًا في عدم الاعتماد عليه والتخلص منه، بعد ظهوره المحبط أمام يوفنتوس بالجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وانضم يوفيتش إلى ريال قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني في 2019 مقابل 63 مليون يورو، ولكنه لم يثبت نفسه وأهدر العديد من الفرص التي أتيحت له للتواجد بتشكيل المدرب السابق زين الدين زيدان أو الحالي كارلو أنشيلوتي.

وبعد فترة إعارة مع فرانكفورت، تخلى ريال عنه بالمجان إلى فيورنتينا هذا الصيف، ليتسبب في خسارة هائلة لخزائن النادي الإسباني.

صاحب الـ24 سنة ظهر في المباراة التي تعادل فيها فيورنتينا مع يوفنتوس على أرضه ووسط جماهيره بهدف لكل منهما، وأهدر على فريقه فرصة الفوز بالمباراة.

ماذا قدم يوفيتش ضد يوفنتوس؟

اللاعب شارك في المباراة منذ بدايتها وخرج في الدقيقة 79 لصالح زميله أرتور كابرال، بعد ظهوره بمستوى هزيل أمام السيدة العجوز.

وأتيحت ليوفيتش فرصة ليكون بطلًا لفريقه في الدقيقة 44 عندما كان فريقه متعادلًا 1/1 من خلال تسديده لركلة جزاء، لكنه أهدرها حيث ارتطمت بالقائم ومرت بسلام على مرمى ماتيا بيرين.

وجاءت أرقام اللاعب لتعكس الأداء المتواضع له، حيث مرر 9 كرات فقط، وسدد كرة واحدة على المرمى وأخرى خارجها ولم يصنع أي فرص ولعب عرضية غير ناجحة.

كيف انتهت مواجهة يوفنتوس مع فيورنتينا؟

المباراة شهدت قيام ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، بتجنب إشراك دوشان فلاهوفيتش لاعب الفيولا السابق أمام فريقه القديم بظهوره كبديل غير مستخدم، في خطوة قد تكون لتفادي أي صدام متوقع بين اللاعب والجماهير.

وتقدم يوفنتوس بهدف عن طريق مهاجمه البولندي أركاديوش ميليك بالدقيقة التاسعة، قبل أن يُعادل كريستيان كوامي النتيجة لأصحاب الأرض بالدقيقة 29 وأهدر بعدها يوفيتش ركلة جزاء بنهاية الشوط الأول.

وبهذه النتيجة يحتل يوفنتوس المركز الرابع بجدول الدوري بـ9 نقاط، بينما يأتي فيورنتينا بالمركز العاشر بـ6 نقاط.