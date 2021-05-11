هل كان سينضم لبيراميدز؟ .. آل الشيخ يكشف تفاوضه مع تاليسكا "صفقة الهلال"

هل كان تاليسكا قريبًا من بيراميدز؟

كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن تفاوضه من قبل مع البرازيلي أندرسون تاليسكا لضمه لأحد الأندية التي كان يمتلكها من قبل.

تاليسكا قريبًا من الانضمام لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد اتفاق مُقرب بين اللاعب والهلال خلال الساعات الأخيرة لتدعيم الفريق في الموسم الجديد.

- من هو أندرسون تاليسكا؟

تاليسكا هو لاعب برازيلي يبلغ من العمر 27 عامًا، بدأ مسيرته في نادي باهيا البرازيلي عام 2013، حيث ظهر وقتها مع الفريق الأول بعد تواجده في الفريق الثاني، حتى انتقل إلى بنفيكا عام 2014.

وخرج تاليسكا فترة إعارة في بشكتاش التركي من أغسطس 2016 حتى يونيو 2018، وبعدها إعارة إلى جواز إيفرجراند الصيني حتى نهاية عام 2018 قبل الانتقال نهائيًا بعدها.

- تفاصيل مفاوضات تركي آل الشيخ مع تاليسكا؟

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية الحالي، ورئيس هيئة الرياضة السابق، أنه تفاوض من قبل مع تاليسكا لضمه لأحد الأندية التي كان يمتلكها.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذا اللاعب كنت أتفاوض معه من سنوات لفريق كنت أملكه وطلب مبلغ عالي .. إذا صح الكلام أن الهلال بيجيبه بتكون صفقه مهمة وإضافة للدوري السعودي".

وأضاف: "اللاعب مهاري وكنت أتابعه في البرتغال وتركيا وأيضا شفت أهدافه في الصين .. اللاعب مهاري وممتع ويجيد صناعة اللعب والكور الثابتة .. رأي فقط".

هذا الاعب كنت اتفاوض معه من سنوات لفريق كنت املكه وطلب مبلغ عالي ... اذا صح الكلام ان الهلال بيجيبه بتكون صفقه مهمه واضافه لدوري السعودي ... الاعب مهاري وكنت اتابعه في البرتغال وتركيا وايضا شفت اهدافه في الصين ... الاعب مهاري وممتع ويجيد صناعة اللعب والكور الثابته ... 👍 راي فقط pic.twitter.com/CAriRuECQI — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 11, 2021

- هل بيراميدز الذي كان يرغب آل الشيخ ضم تاليسكا له؟

تركي آل الشيخ امتلك ناديين في الفترة الماضية وهما بيراميدز المصري وألميريا الإسباني، ولكنه قام ببيع بيراميدز مؤخرًا لرجل أعمال إماراتي.

تركي آل الشيخ مازال يمتلك ألميريا الإسباني حتى الآن، وبحسب حديثه، أنه فاوض اللاعب لفريق كان يمتلكه مسبقًا، وبذلك يكون بيراميدز كان المقصود لانضمام البرازيلي له.

- هل اقترب تاليسكا من الانضمام للهلال؟

"جول" علم من مصادره الخاصة أن مسؤولي الزعيم اجتمعوا مع البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط نادي جواز إيفرجراند الصيني، رفقة وكيل أعماله، لطلب التعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم.

وأشارت مصادرنا إلى أن اللاعب طلب منحه عدة أيام، إذ يعقد عدة مشاورات مع وكيل أعماله، لحسم موقفه النهائي. (طالع التفاصيل)

- أرقام تاليسكا في مسيرته

تاليسكا لعب خلال مسيرته للفرق الأولى، لباهيا البرازيلي وبنفيكا وبيشكتاش وجواز إيفرجراند الصيني، 256 مباراة في جميع المسابقات.

أحرز البرازيلي 100 هدف خلال 17023 دقيقة مع جميع الفرق، وصنع 33 آخرين.

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